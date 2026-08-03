Leagues Cup: Este será el equipo más caro que enfrentarán los equipos mexicanos durante el torneo internacional

Mañana arranca la tan ansiosa Leagues Cup, torneo que enfrenta a todos los equipos de la Liga BBVA MX y a todos los equipos de la MLS, lamentablemente para los equipos mexicanos este torneo ha comenzado a inclinarse a favor de los equipos de Norteamerica, y esto se puede entender en parte gracias a las estrellas de alto valor que tienen en sus planteles.

En este torneo hay equipos muy completos y por parte de la MLS el mejor valuado es el Inter de Miami que cuenta con estrellas internacionales como Lionel Messi, Casemiro, Rodrigo de Paul, entre otras.

¿Cuál es el equipo mejor valuado de la MLS?

La MLS cuenta con una amplia cantidad de equipos muy bien valuados según transfermarkt, el top 5 de equipos más caros es liderado por el Inter de Miami que tiene un valor de 92 millones de euros. En la lista sigue:



2. Ney York City FC: Valor de 69.25 millones de euros

3.FC Cincinnati: Valor de 57.65 millones de euros

4. San Diego FC: Valor de 57.20 millones de euros

5. Orlando City SC: Valor de 55.75 millones de euros

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Top 5 jugadores más caros del Inter de Miami:

Esta lista es encabezada por dos campeones del mundo, en primera posición este Lionel Messi quien ha sus 39 años de edad tiene un valor de 15 millones de euros, después del asto argentino se encunetra Rodrigo de Paul quien a sus 32 años tiene un valor de 14 millones de euros, esto tras su salida del Atlético de Madrid.



3. Germán Berterame: El delantero mexicano está valuado en 12 millones de euros

4. Casemiro: Histórico del Real Madrid durante la etapa de Cristiano Ronaldo, el contención brasileño llegó al Inter de Miami valuado en 6 millones de euros

5. Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Aquí tenemos un empate junto a Casemiro, estos dos jugadores están valuados en 6 millones de euros.

¿Cuándo debuta el Inter de Miami en la Leagues Cup?

El equipo liderado por Lionel Messi debuta el próximo miércoles 5 de agosto ante el Atlético de San Luis, su segundo enfrentamiento será ante los Rayados de Monterrey y cierra la fase de grupos ante el Club León.

