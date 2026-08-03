Antonio Mohamed confirma que otros 2 elementos de Toluca se pierden la Leagues Cup por lesión

Toluca afrontará la Leagues Cup 2026 con bajas importantes en su plantilla. A pocos días de iniciar su participación en el torneo internacional, Antonio Mohamed confirmó que dos futbolistas más permanecerán fuera de las canchas por estar lesionados, por lo que no estarán disponibles para los primeros partidos del equipo. Además, se pierden un fichaje por lesión.

El director técnico escarlata informó que Paulinho y Nicolás Castro todavía necesitan al menos 20 días más de recuperación. Con ese plazo, ambos quedan descartados para la participación de Toluca en la fase inicial de la Leagues Cup, un torneo que pondrá en pausa el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Paulinho y Nicolás Castro siguen fuera de Toluca

El “Turco” Mohamed explicó que ninguno de los dos jugadores estará listo para reaparecer en el corto plazo. El entrenador argentino precisó que ambos continúan con su proceso de rehabilitación y descartó su presencia para los siguientes compromisos del equipo.

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Paulinho continúa sin debutar en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El delantero portugués completó la pretemporada, pero sufrió una lesión muscular antes del inicio del torneo, situación que le ha impedido volver a tener actividad oficial.

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Antonio Mohamed confirmó la baja de piezas clave: Paulinho y Nico Castro estarán ausentes al menos 20 días más por lesión.



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Por su parte, Nicolás Castro también ha lidiado con diferentes molestias físicas durante los últimos meses. El mediocampista argentino intentó regresar a la competencia, pero las lesiones retrasaron nuevamente su recuperación y ahora deberá permanecer varias semanas más fuera del equipo.

Toluca deberá afrontar la Leagues Cup con varias ausencias

Además de las bajas de Paulinho y Nico Castro, el estratega actualizó la situación de Diego Barbosa. El lateral no ha podido entrenar con normalidad debido a un virus, aunque el cuerpo médico confía en que pueda reincorporarse al plantel una vez concluyan los estudios correspondientes.

Los partidos de Toluca en la Leagues Cup 2026

Toluca iniciará su participación en la Leagues Cup el miércoles 5 de agosto frente al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez. Después enfrentará a Los Angeles FC y cerrará la fase de liga ante FC Dallas.

Con las bajas de Paulinho y Nicolás Castro confirmadas, Antonio Mohamed tendrá que buscar alternativas dentro de su plantel para competir en un torneo que representa uno de los objetivos del club durante el segundo semestre de 2026.