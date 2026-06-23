Partidos de mañana 23 de junio de Mundial 2026: horarios de Inglaterra vs Ghana y más

Día crucial para la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra entrará a escena de nuevo y Colombia buscará su segunda victoria en esta justa veraniega. A primera hora, Cristano Ronaldo y compañía saltarán al campo para enfrentar a Uzbekistán en busca de su primer triunfo. Más tarde, Inglaterra se verá las caras con Ghana en busca de dar otro recital y en la noche, Colombia tendrá que enfrentar a un complicado Congo.

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Ya sin mucho margen de error, el famoso 'Comandante' tratará de llevar a buen puerto a Portugal contra los asiáticos y quitarle de momento el liderato a los colombianos. Por otro lado, habrá duelo de 'urgidos' en Toronto cuando Panamá tenga que medirse a una Croacia que se quedó sin unidades tras caer en la jornada inaugural ante el combinado británico.

Partidos 23 de junio del Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) — 11:00

Estadio: NRG Stadium, Houston (EE.UU.)



Inglaterra vs Ghana (Grupo L) — 14:00

Estadio: Gillette Stadium, Boston (EE.UU.)



Panamá vs Croacia (Grupo L) — 17:00

Estadio: BMO Field, Toronto (Canadá)



Colombia vs RD Congo (Grupo K) — 20:00

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara (México)



México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

