LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Partidos de mañana 23 de junio de Mundial 2026: horarios de Inglaterra vs Ghana y más

Día importante en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra y Portugal saltan a escena en busca de una victoria que los acerque a 16avos de final en la justa veraniega.

Partidos Mundial 2026 23 de junio
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Día crucial para la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra entrará a escena de nuevo y Colombia buscará su segunda victoria en esta justa veraniega. A primera hora, Cristano Ronaldo y compañía saltarán al campo para enfrentar a Uzbekistán en busca de su primer triunfo. Más tarde, Inglaterra se verá las caras con Ghana en busca de dar otro recital y en la noche, Colombia tendrá que enfrentar a un complicado Congo.

Te puede interesar: Ni Messi ni Mbappé: el RÉCORD que Erling Haaland acaba de alcanzar en el Mundial 2026 tras sus goles contra Senegal

Ya sin mucho margen de error, el famoso 'Comandante' tratará de llevar a buen puerto a Portugal contra los asiáticos y quitarle de momento el liderato a los colombianos. Por otro lado, habrá duelo de 'urgidos' en Toronto cuando Panamá tenga que medirse a una Croacia que se quedó sin unidades tras caer en la jornada inaugural ante el combinado británico.

Partidos 23 de junio del Mundial 2026

  • Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) — 11:00
  • Estadio: NRG Stadium, Houston (EE.UU.)
  • Inglaterra vs Ghana (Grupo L) — 14:00
  • Estadio: Gillette Stadium, Boston (EE.UU.)
  • Panamá vs Croacia (Grupo L) — 17:00
  • Estadio: BMO Field, Toronto (Canadá)
  • Colombia vs RD Congo (Grupo K) — 20:00
  • Estadio: Estadio Akron, Guadalajara (México)

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

Tags relacionados
Portugal Selección Uzbekistán Inglaterra Selección Ghana Selección Panamá Selección de Croacia Selección Colombia Selección República Democrática del Congo
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo