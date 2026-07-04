Partidos de mañana domingo 5 de julio de los Octavos de Final del Mundial 2026

La actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este domingo 5 de julio con la actividad del encuentro entre las Selecciones de México e Inglaterra buscando alcanzar los Cuartos de Final, además del esperado duelo entre Brasil y Noruega que pondrá cara a cara a Vinicius Jr. y Erling Haaland.

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Los partidos de este domingo 5 de julio

La Selección de Brasil abrirá la actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este domingo 5 de julio cuando se enfrente a Noruega en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de New York New Jersey.

Los Vikingos ya lograron la hazaña de vencer a Brasil en una Copa del Mundo cuando en la edición de Francia 98 se impusieron a la Canarinha de Ronaldo, Roberto Carlos y Rivaldo por marcador de 2-1, pero en la Fase de Grupos.

Más tarde, la Selección Mexicana tendrá su prueba de fuego cuando se enfrente a su similar de Inglaterra en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en búsqueda de hacer historia.

México llega con paso perfecto y en comunión con su afición tras la victoria ante Ecuador, mientras que los ingleses han generado dudas en sus compromisos recientes.

No te pierdas del encuentro entre México e Inglaterra a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García.

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