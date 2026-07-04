Partidos de mañana domingo 5 de julio de los Octavos de Final del Mundial 2026
Continúa la actividad de los Octavos de Final del Mundial 2026 este domingo
La actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este domingo 5 de julio con la actividad del encuentro entre las Selecciones de México e Inglaterra buscando alcanzar los Cuartos de Final, además del esperado duelo entre Brasil y Noruega que pondrá cara a cara a Vinicius Jr. y Erling Haaland.
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Los partidos de este domingo 5 de julio
La Selección de Brasil abrirá la actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este domingo 5 de julio cuando se enfrente a Noruega en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de New York New Jersey.
Los Vikingos ya lograron la hazaña de vencer a Brasil en una Copa del Mundo cuando en la edición de Francia 98 se impusieron a la Canarinha de Ronaldo, Roberto Carlos y Rivaldo por marcador de 2-1, pero en la Fase de Grupos.
Más tarde, la Selección Mexicana tendrá su prueba de fuego cuando se enfrente a su similar de Inglaterra en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en búsqueda de hacer historia.
México llega con paso perfecto y en comunión con su afición tras la victoria ante Ecuador, mientras que los ingleses han generado dudas en sus compromisos recientes.
No te pierdas del encuentro entre México e Inglaterra a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García.
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