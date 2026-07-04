Cuesta solo 10 millones, debutó a meses del Mundial 2026 y FIFA lo considera la revelación del torneo

El futbol es impredecible, pues en cuestión de segundos un marcador puede cambiar, al igual que la carrera de los jugadores, pues una mala decisión los puede llevar a la ruina. Pero en esta ocasión la historia es diferente, ya que el mediocampista debutó antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el máximo organismo ya la considera revelación del torneo, en el que México buscará hacer historia al derrotar a Inglaterra.

Gustavo Puerta es el jugador que tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros y es considerado la revelación de la justa veraniega al destacar en el duelo en el que Colombia derrotó por la mínima a Ghana y se coló a los octavos de final, instancia en la que se medirá a Suiza.

Gustavo Puerta de Colombia es el jugador revelación.|@gustavo_puerta_10

Puerta se ganó la titularidad con la selección colombiana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ha saltado a la cancha en el 11 inicial en los 4 partidos que lleva disputados su país, convirtiéndose así en pieza clave del mediocampo de Néstor Lorenzo.

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El debut del colombiano a meses del Mundial 2026

El mediocampista debutó con Colombia en la Fecha FIFA de noviembre de 2025 y con su buen actuar le bastó para llenarle el ojo al entrenador y ganarse un lugar en la convocatoria para el torneo internacional. Por si fuera poco, se consagró titular y ahora está convertido en todo un crack.

La historia de Puerta antes del Mundial 2026

El jugador de 22 años se formó en Bogotá FC, pero nunca debutó en la Primera División de la liga de su país, ya que en enero de 2023 fue fichado por el Bayer Leverkusen, que poco después sería campeón invicto de la Bundesliga con Xabi Alonso, aunque el colombiano no llegó a sumar minutos.

Lo anterior obligó a Gustavo a marcharse al Racing de Santander, donde encontró continuidad, confianza y un lugar desde el cual impulsarse hasta la selección mayor en un club que consumó su regreso a la máxima división española con Puerta como figura.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.