La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regaló una jornada histórica con la clasificación de la Selección de Marruecos a los cuartos de final tras vencer tres a cero a Canadá en la ciudad de Houston. El transcurso del compromiso fue muy igualado a pesar de la diferencia en el marcador y lo tuvo al arquero del conjunto africano, Yassine Bounou como uno de los grandes protagonistas del encuentro.

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El experimentado guardameta, popularmente conocido como Bono, nació en Montreal, Canadá luego de que sus padres emigraron desde el norte de África debido a las oportunidades laborales de su progenitor en el ámbito de la física universitaria. La familia residió en territorio canadiense durante casi una década antes de tomar la determinación de regresar de forma definitiva a la ciudad de Casablanca. Yassine tenía apenas tres años de edad cuando pisó el suelo marroquí para iniciar su formación académica y sus primeros entrenamientos en la academia del Wydad.

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Yassine se convirtió en el primer portero de la historia en enfrentar a su país de nacimiento en dos ediciones distintas de un Mundial, el futbolista del Al-Hilal ya se había medido ante la escuadra canadiense durante la fase de grupos de Qatar 2022 con un resultado favorable de dos goles a uno. Esta particularidad estadística rompe los récords modernos de longevidad y multiculturalidad dentro de las citas máximas de la FIFA, colocando al portero de marroquí en los grandes libros de historia.

Bono fue clave durante la jornada de hoy para que Marruecos logre el pase a cuartos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con este triunfo totalmente consumado, el conjunto africano ahora espera por enfrentar a Francia o Paraguay en la próxima ronda de la justa mundialista. Por su parte, Yassine buscará seguir haciendo grande su historia en el arco marroquí.