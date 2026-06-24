Partidos de mañana miércoles 24 de junio del Mundial 2026: horarios de Chequia vs México y más

México buscará hacer historia este miércoles 24 de junio cuando se enfrente a Chequia en la cancha del Estadio Ciudad de México en donde intentará sumar su tercera victoria consecutiva en en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y terminar la fase de grupos con nueve puntos, una cifra que nunca ha logrado ni en las dos anteriores veces que ha fungido como anfitrión.

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Horarios de los partidos de este miércoles 24 de junio

La Selección Mexicana cerrará la actividad de este miércoles 24 de junio cuando se enfrente a Chequia en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, misma hora a la que se medirán Sudáfrica y Corea del Sur.

No te pierdas el partido entre México y Chequia a través de la señal de TV Azteca y de las plataformas digitales de Azteca Deportes desde las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, no será el único partido de este miércoles ya que los Grupos A, B y C se definirán este día con enfrentamientos desde las 13:00 horas con los duelos entre Bosnia Herzegovina ante Qatar y Suiza midiéndose a Canadá.

Partidos y horarios de este miércoles 24 de junio del Mundial 2026

13:00 horas | Bosnia Herzegovina vs Qatar

13:00 horas | Suiza vs Qatar

16:00 horas | Escocia vs Brasil

16:00 horas | Marruecos vs Haití

19:00 horas | Chequia vs México

19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur

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