¿Cábala? El amuleto de la suerte que acompaña a Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina busca su pase a octavos de final ante un Cabo Verde que es considerado el caballo negro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al colarse en la ronda de eliminación, pese a tener a los pronósticos en contra. Aquí puedes seguir la transmisión en vivo a través de Azteca Deportes. No obstante, la Albiceleste tiene un amuleto de la suerte que lo acompaña en el estadio, como lo ha hecho en otros partidos de la justa veraniega.

En el Estadio Miami se encuentra Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1978. El Matador está en la sección de leyendas, como ya lo ha hecho en algunos partidos de la albiceleste en esta justa mundialista, en la que Lionel Messi acaba de romper récords con su golazo ante Cabo Verde.

Mario Kempes está en el estadio en el Argentina vs. Cabo Verde.|@mario.kempes78

No es la primera ocasión en la que Kempes acude a apoyar a su país en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que estuvo presente en un duelo de fase de grupos como lo fue el debut de Argentina frente a Argelia.

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Mario Alberto Kempes, el amuleto de la suerte de Argentina

Mario es considerado uno de los primeros ídolos de Argentina, pues fue pieza clave en la obtención del primer campeonato del mundo del país sudamericano en 1978, edición que se disputó en su nación.

Kempes es uno de los 3 únicos futbolistas en la historia en ganar el campeonato del mundo, la Bota de Oro y el Balón de Oro durante la misma justa veraniega. Esta hazaña la comparte junto a Garrincha y Paolo Rossi.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.