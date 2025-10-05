México vs Chile: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana los Octavos de Final del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 está lista para enfrentar uno de los duelos más importantes del Mundial Chile 2025. Tras una fase de grupos intensa, el equipo dirigido por Eduardo Arce se medirá ante el anfitrión Chile en los Octavos de Final, este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El partido fue reprogramado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegaron México y Chile a los Octavos de Final?

México llega con buen ritmo tras clasificar como segundo lugar del Grupo C, sumando cinco puntos producto de dos empates ante Brasil (2-2) y España (1-1), y una victoria clave ante Marruecos (1-0). La figura del torneo para el conjunto Azteca ha sido Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, quien suma tres goles y una asistencia, incluyendo el penal decisivo ante los africanos.

Por su parte, Chile avanzó como segundo del Grupo A gracias al criterio de Fair Play, tras empatar en puntos, diferencia de goles y goles a favor con Egipto. La Roja juvenil venció a Nueva Zelanda (2-1), pero cayó ante Japón (0-2) y Egipto (1-2). Aunque jugará como local, el equipo chileno ha mostrado debilidades defensivas y poca contundencia en ataque.

El duelo entre México y Chile lo podrás seguir en vivo por Azteca Deportes minuto a minuto. Se espera un ambiente lleno en el estadio, ya que el cambio de horario busca favorecer la asistencia del público chileno.

Para la Selección Mexicana, este partido representa una oportunidad de oro para avanzar a Cuartos de Final y confirmar su crecimiento en el torneo. La generación 2025 ha mostrado carácter, orden táctico y talento individual, y ahora deberá superar la presión de enfrentar al anfitrión en su casa.

¿Cuándo juegan y la hora del partido México vs Chile?

La cita está marcada: martes 7 de octubre, 17:00 horas. México busca seguir soñando en el Mundial Sub-20 y dar un golpe de autoridad ante Chile. ¡Todo listo para una batalla juvenil con sabor latinoamericano!

