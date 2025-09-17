Selección Mexicana hace OFICIAL partido contra rival Mundialista para la próxima FECHA FIFA de noviembre

La Selección Mexicana ha hecho OFICIAL un juego más de preparación, y tocará el turno de enfrentar a Paraguay, rival ya con boleto mundialista para la Copa del Mundo del 2026. Aunque ya estaba filtrado que Paraguay sería el posible rival, faltaba la confirmación y ahora se ha revelado que será el 18 de noviembre en Alamodome de San Antonio, Texas en donde México tendrá este juego de preparación, que corresponde a la Fecha FIFA del mes de noviembre.

En ese lapso, tendrá dos juegos de altísima exigencia, recordando que también tendrán como rival a Uruguay el 15 de noviembre en Torreón.

¡Volvemos a San Antonio! 🤩



Continuamos nuestra preparación para el Mundial 2026 y enfrentaremos a otra selección clasificada y de gran exigencia ⚽.

Más detalles ✍🏻: https://t.co/dZC8Ysoq2v #PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/DW2s44SOaZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 17, 2025

Comunicado de Selección Mexicana sobre el partido ante Paraguay

El compromiso ante Paraguay representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre, director técnico del representativo nacional, continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel.

Asimismo, enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances y consolidar su proyecto deportivo.

La Federación Mexicana de Futbol y la dirección de Selecciones Nacionales reiteran su compromiso de brindar a la Selección Nacional de México encuentros de máxima exigencia, que contribuyan al desarrollo de sus futbolistas y fortalezcan la preparación rumbo a los retos internacionales que se avecinan.

Los próximos cuatro partidos de la Selección Mexicana, retos de mucha exigencia rumbo al Mundial del 2026

La Selección Mexicana así confirma un cierre de año intenso con cuatro juegos de alto perfil, con tendencia al estilo sudamericano, recordando que ya hace unos días se jugó ante escuadras asiáticas como Japón y Corea del Sur, los cuales fueron buenos sinodales.