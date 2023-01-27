Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Pascal Wehrlein remonta y se lleva el primer E-Prix de Diriyah

El piloto alemán Pascal Wehrlein sube nueve posiciones para adjudicarse el triunfo en la primera de dos carreras de la Formula E en Arabia Saudita

Pascal Wehrlein se lleva el triunfo en el E-Prix de Diriyah de la Formula E 2023
Pascal Wehrlein se lleva el triunfo en el E-Prix de Diriyah de la Formula E 2023|Formula E/LAT Images

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Wehrlein fue el más rápido en la pista mientras se abría paso a través de las posiciones que dan derecho a puntos hasta situarse al frente del pelotón. La lucha por el liderato llegó en la vuelta 30, en la curva 16, con Sam Bird de Jaguar Racing incapaz de contener al 99X Electric Gen3 de Wehrlein. Tanto el piloto como el coche se mostraron dominantes por segunda carrera consecutiva.

Jake Dennis, en el Avalanche Andretti con motor Porsche, luchó hasta la línea de meta desde la onceava posición de la parrilla, pero no pudo superar a Wehrlein, que logró su segunda victoria en la Formula E en su 50ª participación.

El resultado fue un vuelco del doblete que vimos hace dos semanas en el Mexico City E-Prix 2023.

Sam Bird se levanta tras un arranque para el olvido

Sam Bird se mostró encantado de subir al podio por primera vez desde su victoria en la ciudad de Nueva York en la séptima temporada, una "minivictoria" para él y para Jaguar tras una octava temporada complicada para el británico, la única en la que no ha conseguido un título de Formula E.

Sebastian Buemi de Envision Racing comenzó en la Pole Position y terminó cuarto, su mejor resultado desde el final de la 6ª temporada en Berlín.

René Rast, del equipo McLaren, salió quinto y terminó en el mismo lugar tras una larga batalla en medio de las posiciones que dan derecho a puntos. También consiguió la vuelta más rápida.

Con Nick Cassidy fueron dos los coches de Envision Racing entre los seis primeros. Jean-Éric Vergne luchó desde la 12ª posición hasta los puntos para DS Penske, terminando justo por delante de Jake Hughes en el McLaren hermano. André Lotterer (Avalanche Andretti) y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) completaron los 10 primeros, este último desde la sexta posición de la parrilla.

Así queda la tabla de posiciones

Esto deja a Dennis como líder de la clasificación a sólo un punto de Wehrlein -44 a 43 puntos- mientras que Avalanche Andretti mantiene su ventaja de equipos sobre TAG Heuer Porsche, 58 a 49 puntos, con Envision Racing tercero.

El regreso de la Formula E a Diriyah, un destino histórico y cultural de Arabia Saudita, supone un paso innovador en su empeño por dar prioridad a la sostenibilidad y cambiar el paradigma de la industria del deporte.

Horario y dónde ver el E-Prix de Diriyah R3

La segunda carrera del Diriyah E-Prix 2023 se celebrará mañana sábado 28 de enero a las 10:50 AM y podrás verla totalmente en vivo por aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y las redes de Facebook, TikTok y Youtube de Azteca Deportes.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP