Pascal Wehrlein remonta y se lleva el primer E-Prix de Diriyah

Wehrlein fue el más rápido en la pista mientras se abría paso a través de las posiciones que dan derecho a puntos hasta situarse al frente del pelotón. La lucha por el liderato llegó en la vuelta 30, en la curva 16, con Sam Bird de Jaguar Racing incapaz de contener al 99X Electric Gen3 de Wehrlein. Tanto el piloto como el coche se mostraron dominantes por segunda carrera consecutiva.

Jake Dennis, en el Avalanche Andretti con motor Porsche, luchó hasta la línea de meta desde la onceava posición de la parrilla, pero no pudo superar a Wehrlein, que logró su segunda victoria en la Formula E en su 50ª participación.

¡El piloto alemán de Porsche, Pascal Wehrlein, se lleva la victoria en el primer día de Diriyah!🏆



Jake Dennis y Sam Bird lo acompañan en el podio.👏🏼



Sigue aquí la transmisión 🔴 del E-Prix de Diriyah de la #FormulaEXAzteca ⚡ pic.twitter.com/yDzRuUukCo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 27, 2023

El resultado fue un vuelco del doblete que vimos hace dos semanas en el Mexico City E-Prix 2023.

Sam Bird se levanta tras un arranque para el olvido

Sam Bird se mostró encantado de subir al podio por primera vez desde su victoria en la ciudad de Nueva York en la séptima temporada, una "minivictoria" para él y para Jaguar tras una octava temporada complicada para el británico, la única en la que no ha conseguido un título de Formula E.

Sebastian Buemi de Envision Racing comenzó en la Pole Position y terminó cuarto, su mejor resultado desde el final de la 6ª temporada en Berlín.

René Rast, del equipo McLaren, salió quinto y terminó en el mismo lugar tras una larga batalla en medio de las posiciones que dan derecho a puntos. También consiguió la vuelta más rápida.

Con Nick Cassidy fueron dos los coches de Envision Racing entre los seis primeros. Jean-Éric Vergne luchó desde la 12ª posición hasta los puntos para DS Penske, terminando justo por delante de Jake Hughes en el McLaren hermano. André Lotterer (Avalanche Andretti) y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) completaron los 10 primeros, este último desde la sexta posición de la parrilla.

Así queda la tabla de posiciones

Esto deja a Dennis como líder de la clasificación a sólo un punto de Wehrlein -44 a 43 puntos- mientras que Avalanche Andretti mantiene su ventaja de equipos sobre TAG Heuer Porsche, 58 a 49 puntos, con Envision Racing tercero.

El regreso de la Formula E a Diriyah, un destino histórico y cultural de Arabia Saudita, supone un paso innovador en su empeño por dar prioridad a la sostenibilidad y cambiar el paradigma de la industria del deporte.

Horario y dónde ver el E-Prix de Diriyah R3

La segunda carrera del Diriyah E-Prix 2023 se celebrará mañana sábado 28 de enero a las 10:50 AM y podrás verla totalmente en vivo por aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y las redes de Facebook, TikTok y Youtube de Azteca Deportes.