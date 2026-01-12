Qué es el pasillo de campeón que Rayados de Monterrey NO hizo con Toluca
Es una tradición que lleva más de 50 años ligada al futbol, pero que no es muy habitual dentro de la Liga BBVA MX
Toluca no fue homenajeado por Rayados de Monterrey en la primera jornada del Clausura 2026 , luego de haber sido campeón del futbol mexicano el semestre pasado. Históricamente, el pasillo es una “ceremonia” que el primer rival del equipo campeón realiza tras la obtención de un título y se trata de una costumbre relativamente reciente, pues los primeros registros datan de los años 70.
La historia del pasillo dentro del futbol
Distintos reportes indican que el primer registro oficial de un pasillo dentro del futbol data del año 1970 , cuando el Athletic Club de Bilbao rindió homenaje al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa, después de que los madrileños se consagraran campeones de liga por apenas un punto de diferencia sobre los vascos. Dicho gesto fue interpretado como una muestra de respeto y reconocimiento al mérito del campeón, que luego se convertiría en una tradición mundial.
Si bien es cierto que el primer registro se asocia con el futbol español, existen antecedentes que pueden estar ligados de forma directa con esta práctica. Por ejemplo, el diario El Gráfico de Argentina menciona que, dos años antes de lo sucedido en España, se produjo un homenaje similar.
El día 3 de noviembre de 1968, Estudiantes de La Plata, flamante campeón de la Copa Intercontinental, fue recibido por un pasillo por River Plate en el Estadio Monumental. El equipo que en ese entonces era dirigido por Osvaldo Zubeldía atravesó el corredor formado por los jugadores del ‘Millonario’, un acto que marcó un hito dentro del futbol argentino.
TE PUEDE INTERESAR:
- Club América hará un último fichaje y estas son las 2 opciones que tiene para el Clausura 2026
- Club América tomó una contundente decisión con Javairo Dilrosun: André Jardine no lo dudó ni un segundo
- OFICIAL: leyenda de Chivas volverá a la cancha y la afición está que no cabe de emoción
El pasillo, una tradición no muy habitual en la Liga BBVA MX
Si bien es cierto que el pasillo es un homenaje que lleva más de 50 años vigente en el mundo del futbol, el primer club en homenajear a un rival dentro de la Liga BBVA MX fueron los Rayados en el año 2012. En aquel momento, los jugadores de Monterrey se formaron para reconocer el título de Santos Laguna en la Primera División del futbol mexicano.
Sin embargo, es raro ver qué otros clubes realicen el pasillo al campeón dentro de la Liga BBVA MX, pues el último registro data del verano del año 2024, cuando Atlético San Luis le hizo el pasillo al América por haber ganado el Clausura. En los últimos años, el pasillo dejó de ser un acto de cortesía para convertirse en un foco de controversia.
Toluca se burla de Monterrey tras no realizar el pasillo
En este comienzo del Clausura 2026, Monterrey tomó la decisión de no homenajear a los Diablos Rojos en la Jornada 1 por su coronación en el Apertura 2025. El cuadro de Antonio Mohamed se quedó con la victoria por la mínima y no dudaron de burlarse de Rayados tras el pitido final. “Tomamos el pasillo rumbo al vestuario con +3”, escribió la cuenta oficial del equipo escarlata en redes sociales.
Tomamos el pasillo rumbo al vestuario con +3️⃣@calientesports pic.twitter.com/yAAGOwCfi1— Toluca FC (@TolucaFC) January 11, 2026