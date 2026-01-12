Hugo González dijo algo contundente sobre Rayados de Monterrey y su paso por ahí: “En este equipo sí...”

En la primera jornada del Clausura 2026, Hugo González fue una de las figuras más destacadas de la Liga BBVA MX tras taparle un penal a Sergio Canales en los últimos minutos del triunfo 1-0 de Toluca sobre Rayados de Monterrey. Luego de ese momento álgido, el portero fue consultado sobre su pasado en La Pandilla y respondió de forma contundente.

La noche no se presentó amigable para el experimentado portero de 35 años. En su regreso al Gigante de Acero, ahora como futbolista de los Diablos Rojos, González recibió insultos y abucheos de parte de los aficionados locales que le hicieron sentir un clima hostil desde el primer instante. Sin embargo, esto no sólo no lo superó, sino que lo motivó.

Las declaraciones de González sobre Rayados y su relación con la afición

Cuando todos los ojos estaban puestos sobre Canales , González se alzó como el héroe de Toluca y silenció a sus detractores en el Estadio BBVA. "Tengo sensaciones encontradas. Uno no quiere este tipo de cosas con la afición de ningún equipo, pero es lo que me toca vivir", declaró en diálogo con RG La Deportiva luego del encuentro.

"Me voy contento, con las ganas de siempre de seguir creciendo, trascendiendo y haciendo cosas importantes", indicó el guardameta formado en la cantera de Club América e inmediatamente lanzó un dardo para Rayados. "En este equipo sí se pueden hacer esas cosas", comentó de manera tajante.

Instagram @tolucafc

El paso de González por Monterrey

González fue futbolista de Rayados de Monterrey entre 2017 y 2023, con varios pasos a préstamo por Necaxa y Juárez de por medio. En total, defendió la portería albiazul en 88 encuentros (7,850 minutos, según los registros de Transfermarkt), en los que recibió 91 goles y dejó su valla invicta en 25 ocasiones.