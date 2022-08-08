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Pato O’Ward abandona en Nashville tras un accidente multitudinario

El piloto mexicano Pato O’ Ward, quien participa en la IndyCar, sufre las consecuencias de un accidente que deja a 15 pilotos fuera de carrera en Nashville

Pato Oward, piloto mexicano en la IndyCar
El piloto de IndyCar Pato O’Ward (5) es remolcado fuera de la pista después de chocar contra la pared en las calles de Nashville en el Gran Premio de la Ciudad de la Música.|Reuters

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El neozelandés Scott Dixon del equipo de Chip Ganassi se impuso a todas las adversidades que mostró este domingo la carrera de IndyCar en Nashville, con dos horas de retraso y una gran cantidad de accidentes con sus consecuentes banderas amarillas e interrupciones.

A medida que iban eliminándose rivales en accidentes, Dixon mantenía un ritmo alto y mejoraba su posición, siendo el primero en ver la bandera a cuadros.

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Dieron igual los daños en una rueda trasera al inicio de la prueba, además de las seis ocasiones en las que tuvo que visitar a sus mecánicos en boxes por diversas razones y eso sin mencionar ocho banderas amarillas y una más de color rojo, que convirtieron la carrera de Nashville en algo totalmente imprevisible.

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El accidente que elimina a O'Ward

Hasta 15 pilotos no pudieron terminar la carrera. Hubo muchos choques entre autos y también contra el muro de protección. Tuvieron que abandonar nombres muy importantes para el campeonato como Marcus Ericsson o Pato O’Ward, además de otros como Romain Grosjean, Jimmie Johnson, Takuma Sato, o los rookies Kyle Kirkwood y David Malukas.

El accidente más multitudinario sucedió en la vuelta número 43 con hasta siete monoplazas implicados: Dalton Kellet, Pato O’Ward, Helio Castroneves, Scott Dixon, Graham Rahal, Simona De Silvestro y Callum Illot.

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Ese accidente obligó a abandonar a O’Ward, quien dejó claro que con los daños sufridos por el coche "era difícil continuar". El equipo Arrow McLaren informó, tras realizar los chequeos médicos permanentes, que el piloto no sufría ninguna lesión.

El campeonato de Indycar descansa por dos semanas y se reanudará el próximo 20 de Agosto en Madison, Illinois. Será con el Bommarito Automotive Group 500 y la antepenúltima oportunidad para mantenerse en el grupo de candidatos al título.

EFE

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