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Todavía no he hecho suficiente: Pato O’Ward sobre ir a la Fórmula 1

El piloto mexicano de McLaren en la Indycar, Pato O’Ward, no se hace ilusiones sobre una posible llegada a la Fórmula 1 en 2023 y se concentra en su presente

Pato O’Ward McLaren Formula E

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Pato O'Ward no se ilusiona con la Fórmula 1, por lo menos en este momento. La escudería a la que pertenece el piloto mexicano, McLaren, ha estado involucrada en polémicas con sus pilotos, y aún no anuncia quiénes formarán parte del equipo en el máximo circuito en 2023.

Sin embargo, O'Ward prefiere mantenerse al margen y concentrarse en su trabajo dentro de la IndyCar, pues no quiere involucrarse en el mar de dudas que aqueja al equipo previo a la próxima campaña, además de que, según su autocrítica, aún no llega al nivel que exige una categoría como la F1.

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“No es bueno para mí tener esa ilusión. Es un sueño que está muy lejos, porque, aunque estoy corriendo a un nivel muy alto, todavía no es suficiente para convencerlos. Hay muchas cosas que entran en juego que están más allá de mí”, dijo a ESPN.

El mismo medio de comunicación señaló que varios pilotos dentro de la organización están molestos con el director ejecutivo Zak Brown al surgir el rumor de que el australiano Oscar Piastri podría ser el nuevo elemento. "Lo vi y me reí. El mismo premio (un lugar en la Fórmula 1) ha sido puesto frente a muchos otros pilotos por Brown. Al final, solo hay un asiento y no cinco”, dijo en forma sarcástica.

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¿Qué pasará entonces con Daniel Ricciardo?

Lo anterior va de la mano con que el medio Autosport ha afirmado que el piloto Daniel Ricciardo ya ha sido notificado que no seguirá en los planes de McLaren, a pesar de tener contrato vigente hasta 2023.

Todo esto ha causado un sismo dentro de McLaren y Brown tendrá que arreglarlo, pues sus pilotos no están nada contentos con las decisiones de las últimas semanas.

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