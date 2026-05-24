Pato O’Ward vuelve a ilusionar a México en las 500 Millas de Indianápolis

El piloto mexicano Patricio O’Ward tuvo una destacada actuación en las 500 Millas de Indianápolis 2026 al finalizar en la cuarta posición de una de las carreras más importantes del automovilismo mundial. El regiomontano volvió a colocarse entre los protagonistas de la IndyCar y estuvo cerca de pelear por la victoria en el cierre de la competencia.

Desde el inicio del mes de actividades en Indianápolis, O’Ward mostró un ritmo competitivo con el equipo Arrow McLaren. El mexicano logró clasificarse entre los mejores pilotos de la parrilla y confirmó que llegaba como uno de los candidatos para pelear en la legendaria prueba estadounidense. Sin embargo, su preparación no fue sencilla, ya que sufrió un accidente durante las prácticas previas que obligó a su escudería a trabajar contrarreloj para dejar listo el monoplaza.

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A pesar de las complicaciones, Pato respondió de gran manera el día de la carrera. Durante las 200 vueltas se mantuvo constantemente dentro del grupo puntero y aprovechó las estrategias en pits para ganar posiciones. Conforme avanzó la competencia, el mexicano se convirtió en uno de los pilotos más sólidos en pista y llegó a colocarse como líder en la parte final, desatando la emoción entre los aficionados mexicanos que soñaban con verlo conquistar la Indy 500.

La carrera tuvo un cierre espectacular y lleno de tensión. En las últimas vueltas, varios pilotos pelearon rueda a rueda por el triunfo, mientras las banderas amarillas y los reinicios cambiaban constantemente el panorama. Aunque O’Ward se mantuvo en la lucha, perdió algunas posiciones en el sprint final y terminó cruzando la meta en el cuarto lugar.

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El triunfo quedó en manos del sueco Felix Rosenqvist, seguido por David Malukas y Scott McLaughlin. Sin embargo, la actuación de O’Ward volvió a dejar una imagen positiva para el automovilismo mexicano, ya que demostró nuevamente que tiene el talento y la capacidad para competir al más alto nivel.Con este resultado, el piloto de Arrow McLaren suma otro top cinco en Indianápolis y continúa consolidándose como uno de los principales referentes de la IndyCar. Además, mantiene viva la ilusión de convertirse algún día en el primer mexicano en ganar las históricas 500 Millas de Indianápolis.