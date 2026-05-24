Drama y polémica: Usyk derrota a Verhoeven y sigue reinando en los pesos pesados

Oleksandr Usyk volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad al derrotar al neerlandés Rico Verhoeven en una pelea intensa que mantuvo la expectativa hasta los últimos episodios. El combate, realizado en Egipto como parte de un evento internacional de gran impacto mediático, reunió a dos campeones provenientes de disciplinas distintas: Usyk desde el boxeo profesional y Verhoeven como figura histórica del kickboxing.

Aunque el ucraniano llegaba como favorito por su trayectoria invicta y experiencia en peleas de campeonato mundial, el enfrentamiento resultó mucho más complicado de lo previsto. Verhoeven sorprendió con una estrategia agresiva desde el inicio, utilizando su fortaleza física y presión constante para incomodar al campeón. Durante varios rounds logró conectar golpes importantes y mantener la pelea equilibrada, generando dudas entre especialistas y aficionados sobre el desenlace.

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Sin embargo, la calidad técnica y la experiencia de Usyk aparecieron en el momento decisivo. En el undécimo asalto encontró el espacio necesario para conectar un potente golpe que mandó a la lona al neerlandés. Aunque Verhoeven consiguió ponerse de pie, el árbitro decidió detener el combate tras considerar que ya no estaba en condiciones de continuar, decretando así la victoria por nocaut técnico para el boxeador ucraniano.

La decisión arbitral provocó debate en redes sociales y entre analistas deportivos, ya que algunos consideraron que el neerlandés todavía podía seguir peleando. Pese a ello, el triunfo permitió a Usyk conservar sus títulos mundiales y ampliar su impresionante récord invicto dentro de la división de peso pesado.

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Después de la pelea, Usyk agradeció el apoyo de sus seguidores y dedicó la victoria a Ucrania, país que atraviesa momentos complicados desde hace varios años. Además, dejó claro que aún tiene objetivos importantes en su carrera y que buscará seguir enfrentando a los nombres más importantes de la categoría.

