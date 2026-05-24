¡Histórico! Equipo de segunda división clasifica a prestigioso torneo continental en Europa

El SC Torreense, equipo que actualmente milita en la Segunda División de Portugal, hizo historia al proclamarse campeón de la Taça de Portugal (Copa de Portugal) tras vencer al Sporting en una final llena de intensidad y emociones.

A lo largo del torneo, el club logró superar a varios equipos de la Primera División portuguesa, consolidando una campaña histórica que terminó con la conquista del título nacional. Además del trofeo, el Torreense aseguró su participación en Europa League, un logro deportivo que también representa un importante ingreso económico para la institución.

El partido comenzó con sorpresa desde los primeros minutos. Apenas al minuto 4, un tiro de esquina cobrado por Javi Vázquez terminó en un cabezazo de Léo Silva y, tras una serie de rebotes dentro del área, Kevin Zohi apareció para empujar el balón y marcar el 0-1.

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El Sporting reaccionó antes del descanso gracias a un error defensivo de Mohamed Ali Daidi. Luis Suárez aprovechó el despeje equivocado, giró dentro del área y definió al primer poste para colocar el empate.

Durante gran parte del encuentro, el Sporting mantuvo la posesión del balón y buscó generar peligro en ataque, pero se encontró con una defensa ordenada del Torreense, que logró resistir la presión rival.

Con el empate 1-1 al término de los 90 minutos, el duelo tuvo que definirse en tiempos extra. Fue al minuto 110 cuando Maximiliano Araújo ex jugador de la Liga MX, cometió una falta dentro del área que terminó en penalti y expulsión. El Torreense no dejó pasar la oportunidad y convirtió desde los once pasos para sentenciar el 1-2 definitivo y quedarse con el campeonato.

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🚨 🇵🇹 2ND TIER TORRENSE WILL PLAY IN THE LEAGUE STAGE OF THE EUROPA LEAGUE!



🏆 🇵🇹 Torreense have just won their FIRST EVER TROPHY by defeating Sporting CP in the Cup Final! pic.twitter.com/fUzWA0bZ0r — Football Rankings (@FootRankings) May 24, 2026

¿Por qué el Torreense clasifica a la Europa League estando en la segunda división?

La clasificación del equipo a la Fase de Liga de la UEFA Europa League obedece a la aplicación del reglamento actual. Los factores que lo explican son los siguientes:



Lugar para el campeón de Copa: La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) asigna uno de sus lugares para competencias europeas directamente al ganador de la Taça de Portugal.

La asigna uno de sus lugares para competencias europeas directamente al ganador de la Taça de Portugal. Criterios de la UEFA: El reglamento europeo establece que el pase pertenece al campeón del torneo de Copa, independientemente de la categoría en la que participe dentro de su sistema de ligas local.

El reglamento europeo establece que el pase pertenece al campeón del torneo de Copa, independientemente de la categoría en la que participe dentro de su sistema de ligas local. Acceso directo: Debido a la posición que tiene Portugal en el ranking general de la UEFA, el campeón de su copa nacional avanza de forma directa a la Fase de Liga (antes conocida como Fase de Grupos) de la Europa League, sin necesidad de disputar rondas previas de clasificación.

Existen antecedentes en el futbol europeo de equipos de divisiones inferiores que lograron participar en este torneo. Algunos ejemplos recientes son el Wigan Athletic de Inglaterra en 2013, que compitió desde la segunda división (Championship), y el FC Pasching de Austria en el mismo año, que clasificó jugando en la tercera divisió

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