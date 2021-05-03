Paula Creamer recibe exención para jugar el U.S. Women’s Open

Este lunes la USGA anunció que otorgó una invitación especial a Paula Creamer para jugar en el 76º U.S. Women’s Open, que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio en el prestigioso Olympic Club de San Francisco, California.

Creamer, de 34 años, no ha jugado en la LPGA desde octubre de 2019 porque ha luchado contra algunos problemas en la muñeca y mano. A pesar de ello, la nativa de Pleasanton, California, competirá en el Pure Silk Championship en Kingsmill dos semanas antes de su regreso al Abierto de los Estados Unidos.

La campeona del U.S. Women’s Open 2010, en Oakmont, se perdió el campeonato nacional del invierno pasado en Houston, que significaba el último año de su exención de 10 años por el triunfo.

.@ThePCreamer has accepted a special exemption into the 2021 #USWomensOpen!



In her 17 career championship appearances, the California native has 11 top-20 finishes, including her 🏆 in 2010. — U.S. Women's Open (USGA) (@uswomensopen) May 3, 2021

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"Realmente quiero agradecer enormemente a la USGA por permitirme jugar este año", mencionó Creamer en una conferencia telefónica con periodistas.

“Fue muy difícil no poder ir a jugar el año pasado, estaba bastante desanimada por eso, así que poder tener esta exención para mí, entrar y jugar, significa el mundo, especialmente en el Área de la Bahía".

Paula Creamer, que ahora vive en Orlando, Florida, posee cinco top-10 y 11 top-20 en 17 participaciones en el U.S. Women’s Open en su carrera, pero tampoco ha superado un corte desde 2016. Al año siguiente se sometió a una cirugía de muñeca y no ha sido el mismo desde entonces.

“Después de esa cirugía, volví demasiado pronto y me sentí bien”, señaló, “pero lo presioné demasiado, y ese fue un error con el que tendré que vivir por el resto de mi vida. En mi carrera, no fue el mejor de los movimientos que hice, pero soy una luchadora y no quería quedarme fuera. Cuando esto sucedió, realmente tuve que sentarme allí y sentarme en mis manos y decirme a mí misma: 'Está bien, no vamos a hacer esto esta vez".

A big thanks to the @USGA!



Honored to have my place in the field for the @USWomensOpen at The Olympic Club.



Teeing it up in our national championship feels incredible special each and every year! pic.twitter.com/mgQIWrHxZW — Paula Creamer (@ThePCreamer) May 3, 2021

“La Pantera Rosa” inicialmente planeó regresar en la primavera pasada, pero después de que la pandemia detuviera el calendario de la LPGA, decidió esperar un poco más. Recientemente, volvió a trabajar con su antiguo instructor de 12 años, David Whelan, y actualmente divide su práctica entre Bradenton, donde tiene su sede Whelan, y su casa en Isleworth, donde vive a un paso de la práctica.

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“Nos sentamos y me preguntó: '¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres hacer?'”, afirmó Creamer. "Y fui honesta con él. Le dije que obviamente quiero volver al círculo de ganadores, pero quiero ser consistente", finalizó

