Gaby López culmina con top-10 una gran semana en Singapur

La surcoreana Hyo Joo Kim se alzó con el título del HSBC Women’s World Championship, que se disputó en Singapur, gracias a una tarjeta de 64 en la última jornada que le dio la victoria con 17 bajo par y un solo golpe de ventaja sobre la australiana Hannah Green. Por su parte, la mexicana Gaby López terminó en la séptima posición.

Kim estaba buscando mejorar en una tercera ronda que contó con seis birdies, seis pares y seis bogeys.

“Esos seis bogeys que hice fueron putts cortos fallidos. Por lo general, tengo mucha confianza con mi putter. Así que traté de concentrarme cuando necesitaba hacer los putts cortos, y creo que es la concentración lo que marca la diferencia”, dijo Kim a través de un traductor.

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What a finish in Singapore 🔥



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Ciertamente, fue la diferencia para la joven, de 25 años, el domingo, ya que registró sus 18 hoyos más bajos desde el Amundi Evian Championship 2019 con 64 sin bogey para ganar el cuarto título de su carrera en el LPGA Tour y el primero desde 2016.

La española Carlota Ciganda logró su segundo mejor recorrido, con 68 golpes, y terminó séptima con un total de 11 bajo par, a seis de la ganadora. Azahara Muñoz también obtuvo su mejor registro, un 69 que le dio el puesto 28 definitivo.

La mexicana Gaby López (-11), por el contrario, tuvo su peor día en el campo del Sentosa Golf Club. Había empezado cuarta, pero los 73 golpes de su último recorrido la relegaron al séptimo puesto, empatada con Carlota Ciganda.

Hannah Green, ganadora del Women’s PGA Championship en 2019, estuvo al frente de la tabla hasta los dos últimos hoyos del torneo, pero cometió dos bogeys y sirvió en bandeja el título a Hyo Joo Kim, que logró ocho birdies, sin fallos.

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La china Xiyu Lin, que afrontaba la última jornada como líder en solitario, cerró el torneo con su peor tarjeta (71) y acabó tercera, empatada con la tailandesa Patty Tavatanakit y la surcoreana Inbee Park.

La defensora del título, la surcoreana Sung Hyun Park, se clasificó en el puesto 57 con cinco sobre par en el total del torneo.

