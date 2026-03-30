Cardozo, Paulinho y los delanteros más importantes en la historia del Toluca

Una de las razones por las cuales Toluca parte como candidato a obtener el título de la Liga BBVA MX deriva del impacto ofensivo que el club ha tenido desde la llegada de Paulinho, quien es considerado por muchos fanáticos uno de los mejores delanteros que ha vestido la casaca choricera.

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Paulinho sumará su cuarto torneo corto como jugador de Toluca y, en esta cantidad de tiempo, ya registra más de 60 anotaciones. Sus números en relación a José Saturnino Cardozo siguen estando lejos; sin embargo, ya es considerado uno de los máximos killers en la historia de la institución. ¿Qué otros le siguen?

¿Qué delanteros, como Cardozo y Paulinho, son históricos en Toluca?

Por supuesto que José Saturnino Cardozo es el delantero más importante en la historia del Toluca y Paulinho, con dos campeonatos en su espalda, poco a poco se vuelve un histórico de la institución. Sin embargo, existen otros elementos que también han destacado en este equipo a lo largo de los años.

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Carlos María Morales destaca por haber dominado un par de torneos como figura del equipo, consiguiendo dos títulos de Liga BBVA MX en el Verano 1999 y Verano 2000. Del mismo modo, el ecuatoriano Ítalo Eatupiñan quedó grabado con letras de oro al lograr el gol del triunfo en el campeonato que los choriceros sumaron en la temporada 1974 - 1975.

El Diablo Mayor, Vicente Pereda, no puede faltar en la exitosa historia del Toluca al sumar tres títulos de Liga en las campañas 1966 - 1967, 1967 - 1968 y 1974 - 1975. Finalmente, otro elemento que también dio mucho de qué hablar fue José Manuel Abundis, quien gracias a su velocidad es uno de los más queridos del club.

¿Cuál fue el impacto real de Vicente Sánchez en Toluca?

Más que delantero centro, Vicente Sánchez se desempeñaba como extremo por las bandas. Aún así, logró hacer una dupla de miedo con Cardozo al grado de ser considerada la mancuerna más peligrosa dentro de los primeros años del Siglo XXI en la Liga BBVA MX.

