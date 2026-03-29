Paulinho destacó lo complicado que es jugar en el Estadio Banorte, antes Azteca: “Todo es diferente”

Paulinho habló al final del partido entre las Selecciones de México y Portugal y destacó la altitud de la Ciudad de México como un factor determinante para el rendimiento de los jugadores, especialmente lusitanos.

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Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

Paulinho destaca las complicaciones de jugar en la altura de la Ciudad de México

Paulinho habló para la cámara de TV Azteca y lamentó que el partido entre las Selecciones de México y Portugal no tuviera emociones de goles, pero señaló que se trató de un gran partido y de una prueba de fuego para los seleccionados lusitanos por las complejidades que representa jugar a una altura de más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar como ocurre en la Ciudad de México.

"Pena que no haya habido goles, pero fue buen partido que da para aprender muchas cosas, para aprender que jugar en la altura no es fácil, la gente que no sabe no tiene ni idea de lo difícil que es y creo que al final fue bueno para nosotros, yo no porque ya estoy acostumbrado, pero para mis compañeros fue importante percibir la diferencia que es jugar en la altura. La pelota vuela diferente, como le pegas, todo es diferente aunque la gente no crea es diferente", dijo Paulinho al final del partido.

¡Destacó el aprendizaje! 👹🇵🇹



Paulinho se expresó sobre la altura y lo importante de jugar en estas condiciones. #MiSelecciónAzteca #MéxicoPortugal pic.twitter.com/wdMUsfB1H4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 29, 2026

El delantero del Toluca ingresó en la segunda mitad y contribuyó con un par de jugadas interesantes que estuvieron a punto de terminar en gol para Portugal.

Paulinho agradeció el trato recibido por los aficionados que lo aplaudieron cuando ingresó al terreno de juego y aseguró que le habría gustado ver el triunfo de México en la cancha del Estadio Azteca.

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