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México y Portugal guardan las emociones en la reinauguración del Estadio Banorte, antes Azteca

México y Portugal no pudieron hacerse daño en un movido encuentro

Mexico vs Portugal - International Friendly
Roberto Alvarado (L) of Mexico fights fo rthe ball with Nuno Mendes (R) of Portugal during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|David Leah/David Leah

Escrito por: Francisco Fernández

Las Selecciones de México y Portugal no pudieron hacerse daño y terminaron por empatar sin goles en un compromiso que había levantado una gran expectativa por tratarse de la reinauguración del Estadio Azteca.

Llegó el día. Luego de una larga espera, México vuelve a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse vs a su similar de Portugal en un encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con miras a la justa del próximo verano.

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