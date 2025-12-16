Paulinho se sincera sobre Alexis Vega y todos los aficionados quedaron perplejos: “El gordo…”

Deportivo Toluca FC le ganó a Tigres de la UANL la final del Apertura 2025 y el campeón de goleo del equipo, Paulinho, habló acerca de Alexis Vega –que usó unos tachones exclusivos para marcar el penal del título– . El punta de los Diablos Rojos jugó aunque todo indicaba que su físico no se lo iba a permitir y terminó siendo el héroe de la Gran Final.

Tras la tanda de penales completa para el infarto de la final , Toluca se impuso ante Tigres y se coronó campeón del Apertura 2025. Días después de la consagración del equipo dirigido por Antonio ‘el Turco’ Mohamed, el portugués Paulinho le dedicó unas palabras al capitán que marcó el penalti que le dio el título a los Diablos Rojos.

“Sabíamos que jugar la vuelta en casa iba a ser una gran ventaja por tener a nuestra gente y lo logramos”, comenzó diciendo el delantero portugués tras ganar el campeonato. Acto seguido, Paulinho llenó de elogios a su colega mexicano. “El gordo (Vega) es un fenómeno el cabrón, la verdad. Y luego el grupo es muy bueno, todos siempre listos para jugar”, agregó.

Los números de Paulinho con el Toluca en el Apertura 2025

Se podría decir que Alexis Vega ayudó mucho a Paulinho para que se transforme en el campeón de goleo de la Liga BBVA MX. En ese contexto, sus estadísticas completas fueron:

Partidos jugados: 20

Encuentros disputados como titular: 18

Goles convertidos: 15

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 2 amarillas

Logro máximo: ser el campeón de goleo del Apertura 2025

Las estadísticas de Alexis Vega con el Toluca en el Apertura 2025

Por su parte, el ex Chivas estuvo ausente en algunos partidos debido a una lesión, pero aún así su 2025 fue fenomenal y terminó siendo el héroe ante los Tigres de la UANL en la Gran Final en el Estadio Nemesio Diez. Según BeSoccer, los números de Alexis Vega en el Apertura 2025 fueron los siguientes: