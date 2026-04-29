Le pedimos a la IA que simule 500 veces la Liguilla y este ha sido el resultado del Clausura 2026

La inteligencia artificial predijo quién avanzará en la serie entre Pumas UNAM y el Club América y ahora también realizó una simulación muy extensa. Desde TV Azteca Deportes le pedimos a la IA de Gemini que simule 500 veces la Liguilla del Clausura 2026 y el resultado sorprendió a muchos.

Mientras que Cruz Azul sufrió el golpe de la no citación de Charly Rodríguez, resulta que La Máquina es el equipo favorito de la inteligencia artificial para ganar el Clausura 2026. Según la IA de Gemini, le ganarían la final a Pumas UNAM.

Crédito: Mexsport

¿Cómo saldrán los partidos de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, según la IA?

Pumas vs. América: Fue la serie más cerrada. El América avanzó en el 48% de las veces, rompiendo la ventaja de la tabla de Pumas gracias a que su plantel tiene más extranjeros de peso que no se van con la Selección de Aguirre.

Fue la serie más cerrada. El América avanzó en el 48% de las veces, rompiendo la ventaja de la tabla de Pumas gracias a que su plantel tiene más extranjeros de peso que no se van con la Selección de Aguirre. Cruz Azul vs. Atlas: A pesar de la salida de Larcamón, la presencia de figuras como Agustín Palavecino le dio estabilidad. La Máquina avanzó en el 72% de los escenarios, siendo el equipo más "seguro" para Semifinales.

A pesar de la salida de Larcamón, la presencia de figuras como Agustín Palavecino le dio estabilidad. La Máquina avanzó en el 72% de los escenarios, siendo el equipo más "seguro" para Semifinales. Chivas vs. Tigres: El empate global fue el resultado más repetido (34% de las veces). Aquí, el Rebaño avanzó "sufriendo" por su mejor posición en la tabla regular.

El empate global fue el resultado más repetido (34% de las veces). Aquí, el Rebaño avanzó "sufriendo" por su mejor posición en la tabla regular. Pachuca vs. Toluca: La serie más equilibrada de todas. En el papel, el 4 vs. 5 siempre es el duelo de “pronóstico reservado”, y en las 500 simulaciones, este cruce fue el que más veces se definió por el criterio de posición en la tabla.

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La final más repetida del Clausura 2026

En 95 de las 500 simulaciones se dio la final de Cruz Azul vs. Pumas. Es decir que, los universitarios eliminarían a las Águilas en cuartos y también al Rebaño Sagrado en semifinales. En tanto, La Máquina dejaría en el camino a los rojinegros en cuartos y a los Tuzos en semis.

¿Qué equipo será campeón del Clausura 2026, según Gemini?

De acuerdo a las 500 simulaciones realizadas por la IA de Gemini, hay un equipo que tiene todas las de ganar, contra todo pronóstico. Se trata nada menos que de Cruz Azul, que fue campeón en el 28.4% de las simulaciones.