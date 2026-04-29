BOMBAZO: estas serían todas las bajas del Club América al finalizar el Clausura 2026

Es un hecho que la plantilla del América tendrá cambios profundos para afrontar el Apertura 2026. Los refuerzos de André Jardine no han funcionado durante este primer semestre del año y ciertos jugadores tienen los días contados en la institución, por lo que el plantel recibirá un lavado de cara en el mercado de fichajes de verano. A continuación remarcamos las bajas más probables que tendrá el cuadro azulcrema de cara al próximo torneo.

Las posibles bajas que sufrirá el América para el Apertura 2026

José Raúl Zúñiga

El delantero colombiano cumplirá un año en la institución, pero lejos estuvo del nivel que demostró en Xolos de Tijuana cuando lo ficharon a mediados de 2025. La ‘Pantera’ llegó para ser una de las principales opciones en el ataque del América, pero sus números no están ni cerca de ser aceptables: 15 partidos y un solo gol durante el Clausura 2026. Su futuro está lejos de Coapa.

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Cristian Borja

El lateral izquierdo finaliza contrato con las Águilas el 30 de junio y no hay indicios de una posible renovación. El jugador colombiano siente que ya ha cumplido un ciclo en el América y estaría considerando salir del club como agente libre. El regreso de Cristian Calderón y de Franco Rossano, ambos cedidos en Necaxa, podrían acelerar la salida de Borja en el próximo mercado de fichajes.

Luis Quinones (L)f Pachuca fights of the ball with Cristian Borja (R) of America during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

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Alexis Gutiérrez

A pesar de que le costó una fortuna al América, el mediocampista mexicano no se ha adaptado al estilo de juego de Jardine. Jugó once partidos a lo largo del Clausura 2026, pero fue titular solamente en tres de ellos y, además, arrastra seis juegos consecutivos estando en el banquillo sin sumar minutos. Tampoco es del gusto de la afición y existen altas chances de que salga cedido en el mercado de verano.

Alexis Gutiérrez no levanta cabeza en el América|Mexsport

Jugadores que son seguidos con lupa en el América

Cabe resaltar que el América podría sufrir una mayor cantidad de bajas de cara al Apertura 2026. Futbolistas como Kevin Álvarez, Alan Cervantes y Erick Sánchez están bajo la lupa del cuerpo técnico azulcrema, ya que consideran que se encuentran a deber con el rendimiento que han demostrado a lo largo del semestre.

El título de la Liga BBVA MX podría cambiar el panorama de las Águilas de cara al futuro, pero es un hecho que el equipo afrontará bajas importantes en busca de mejoras para pelear por el título durante la última etapa del año.

