Oficial: Pedro Caixinha se convierte en el segundo DT cesado del Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa sacudiendo los banquillos. Tras apenas tres jornadas disputadas y sumado a la reciente salida de Guido Pizarro de Tigres, el FC Juárez anunció oficialmente la destitución del director técnico portugués Pedro Caixinha. La decisión se oficializó a través de las redes sociales del club fronterizo, tras sufrir una categórica derrota de 1-5 ante Pumas en casa.

Gracias, Pedro Caixinha.



Agradecemos tu profesionalismo, entrega y compromiso durante tu etapa con FC Juárez.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. pic.twitter.com/1viIB2qITV — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 2, 2026

Estadísticas de la era Caixinha en Juárez

Caixinha había asumido el mando de los Bravos para el torneo Clausura 2026, sumando su cuarta experiencia en el balompié mexicano tras sus pasos previos por Cruz Azul y sus dos etapas en Santos Laguna.

Partidos dirigidos: 20 oficiales.

20 oficiales. Victorias: 5 (destacando un triunfo 1-2 como visitante ante el América en la Jornada 9 del Clausura 2026, además de resultados favorables frente a Mazatlán, Atlas, Tigres y Atlético San Luis).

5 (destacando un triunfo 1-2 como visitante ante el América en la Jornada 9 del Clausura 2026, además de resultados favorables frente a Mazatlán, Atlas, Tigres y Atlético San Luis). Empates: 4.

4. Derrotas: 11 (incluyendo las tres caídas consecutivas en este arranque del Apertura 2026: 1-0 ante Puebla, 1-0 frente a Chivas y el 1-5 contra Pumas).

Este bajo rendimiento, que dejó al equipo en el fondo de la tabla general sin unidades, agotó la paciencia de la directiva, precipitando su salida antes de encarar la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Juárez?

Sin tiempo para lamentos, el conjunto propiedad de Alejandra de la Vega deberá cambiar de chip de inmediato para preparar su estreno internacional. Los Bravos se medirán ante el Minnesota United FC en el Allianz Field, en un encuentro programado para el martes 4 de agosto a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Tras esta pausa por la Leagues Cup, Juárez regresa a la Liga BBVA MX para enfrentar la jornada 4 ante los Rayados de Monterrey el sábado 15 de agosto.

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