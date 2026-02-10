Nueva dinámica para el WWE 2K26; así reaccionarán los luchadores tras ser golpeados (VIDEO)

El WWE 2K26 está cada vez más cerca de llegar, por lo que poco a poco se comienzan a vislumbrar algunas características que esta edición tendrá en relación a las ediciones anteriores, lo cual ha hecho que cada vez sean más los usuarios que deseen jugarlo más pronto que tarde.

El WWE 2K26 espera ser una apuesta exitosa para la compañía luego de las críticas que la edición anterior tuvo debido a sus características. Ante esta situación, luce interesante conocer algunas de las curiosidades más interesantes sobre esta edición, y una de las más llamativas guarda relación con la forma en cómo sus luchadores reaccionarán ante cualquier golpe.

¿Cómo reaccionarán los luchadores ante cualquier golpe en el WWE 2K26?

Insiders y amantes del wrestling mencionan que una de las actualizaciones que tendrá el WWE 2K26 tiene relación directa con el comportamiento que los luchadores tendrán al momento de recibir golpes, un hecho que cambiará a diferencia de lo que ocurría en ediciones anteriores.

WWE 2K26 Weapons Physics has been updated. Weapons now react to every slam on ladders, chairs, steel steps, and tables.



That means when you slam an opponent onto a ladder, they actually react. You can DDT someone onto a chair or chokeslam them onto steel steps Like in this video… pic.twitter.com/ZBh0elssvK — Cloud Wrestling (@CloudWrestling) February 7, 2026

En un video que surgió en redes sociales se muestra la forma en cómo las superestrellas de la WWE reacionarán al momento de recibir golpes con distintas armas, entre las que destacan las escaleras de acero, las mesas, las escaleras y las sillas, lo cual habla de una evolución en este apartado en relación a la versión 2025.

Esta situación, como era de esperarse, ha generado mucho impacto entre la comunidad interesada en este videojuego. Algunos fanáticos mencionan que la reacción sigue sin ser netamente “natural”, mientras que otros agradecieron a la WWE este incentivo para mejorar la experiencia de sus juegos.

¿Cuándo saldrá el WWE 2K26?

De acuerdo con información de la Inteligencia Artificial Google Gemini, el WWE 2K26 se lanzará al mercado internacional el 13 de marzo del 2026 para consolas como PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch, Se sabe, además, que su costo en la versión estándar rondará los 70 euros.