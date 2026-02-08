Ellos han sido los famosos que han luchado en WWE y no sabías

La WWE ha logrado algo que pocas industrias del entretenimiento deportivo consiguieron: mezclar el mundo de la lucha libre con el de la música, el cine, otros deportes profesionales y hasta la política. Así es como WrestleMania se transformó en un espacio donde celebridades de distintos ámbitos se animaron a subirse al ring y formar parte del espectáculo.

Desde presidentes de Estados Unidos y campeones mundiales de boxeo, hasta cantantes pop y leyendas de la NBA o la NFL, la compañía de Vince McMahon apostó fuerte por los crossovers con famosos de gran público. Algunos sorprendieron por su nivel físico y compromiso, mientras que otros quedaron como simples curiosidades dentro de la historia del wrestling y la lucha libre .

Los 10 famosos que se animaron a luchar en WWE

Bad Bunny

El artista puertorriqueño sorprendió al mundo en WrestleMania 37 con una actuación que superó todas las expectativas. Ganó el título 24/7, entrenó en el Performance Center y realizó movimientos de alto riesgo, ganándose el respeto de los fanáticos y de los propios luchadores.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos tuvo una relación estrecha con la empresa de Vince McMahon. Patrocinó WrestleMania IV y V, y fue protagonista de la famosa Batalla de los Multimillonarios en WrestleMania 23. Tras la derrota de Umaga, Trump ayudó a rapar a McMahon frente a millones de espectadores.

Pete Rose

Durante 3 WrestleManias consecutivos, Pete Rose no tuvo descanso. El máximo bateador en la historia de la MLB se convirtió en un villano ideal para los fanáticos, generando abucheos en cada aparición. Su histórica rivalidad con Kane lo llevó a recibir varios Tombstone Piledriver, incluyendo uno en WrestleMania XIV antes del combate contra The Undertaker. Incluso llegó a disfrazarse del San Diego Chicken para intentar vengarse, aunque sin éxito.



Shaquille O'Neal

La leyenda de la NBA dejó su huella en WrestleMania 32 al participar en la batalla real en honor a André The Giant. Con sus 2,16 metros y más de 150 kilos, protagonizó un cara a cara inolvidable con The Big Show. Ambos gigantes intentaron aplicarse un chokeslam simultáneo, hasta que el resto de los luchadores los eliminó al mismo tiempo.



Cyndi Lauper

Fue una de las figuras clave en la expansión mediática de la WWE en los años 80. La cantante acompañó a Wendi Richter en WrestleMania I y fue fundamental en la Conexión del Rock y el Wrestling, impulsando transmisiones de lucha libre en MTV. Su influencia ayudó a consolidar a la WWE como fenómeno mainstream.

Butterbean

El boxeador profesional protagonizó uno de los momentos más brutales de WrestleMania XV al enfrentarse en un combate real a Bart Gunn. Con un solo golpe, Butterbean lo noqueó de forma contundente, cerrando de manera polémica el experimento del Brawl for All.



Mr. T

El actor de Rocky III y Brigada A fue una de las primeras grandes celebridades en subirse al ring. En WrestleMania I luchó junto a Hulk Hogan, y en WrestleMania II se enfrentó a Roddy Piper en un combate de boxeo, consolidando el vínculo entre Hollywood y la WWE.



Mike Tyson

El excampeón mundial de los pesos pesados fue árbitro especial en WrestleMania XIV. Su participación fue clave para el inicio de la Attitude Era, cuando contó hasta tres para la victoria de Stone Cold Steve Austin sobre Shawn Michaels y luego golpeó al propio Michaels en el ring.



Lawrence Taylor

Miembro del Salón de la Fama de la NFL, protagonizó uno de los mejores combates de celebridades en WrestleMania XI. Junto a Bam Bam Bigelow ofreció una lucha muy bien valorada, que terminó con un espectacular antebrazo volador desde la tercera cuerda para darle la victoria a Taylor.



Floyd Mayweather

En WrestleMania 24, el invicto campeón de boxeo se enfrentó a The Big Show. Tras un combate cargado de realismo, Mayweather lo noqueó utilizando una manopla de metal. Su carisma y presencia llevaron el espectáculo al límite entre el deporte real y la ficción del wrestling.