ÚLTIMA HORA: La película en la que sale Checo Pérez fue nominada a 4 premios en los Oscars 2026

Este jueves 22 de enero del 2026, los premios Oscars dieron a conocer todas sus nominaciones en sus diferentes categorias y para sorpresa de vario, la película en la que sale Checo Pérez fue nominada a 4 premios.

La cinta en la que aparece el mexicano Sergio Pérez y que recibió 4 nominación es la de F1, protagonizada por Brad Pitt y en la que en diferentes escenas aparecen pilotos como: Max Verstappen, Checo Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, etc.

Si bien, la participación de los pilotos de la F1 se limita a salir en ciertas tomas o escenas, el aparecer en la película emocionó a todos los aficionados y le dio más realismo a las escenas.

Las nominaciones que tuvo F1 en los Oscars 2026

La película de F1 destacó en 2025 por mostrar una perspectiva nueva y distinta, con tomas destacadas, una historia que para muchos fue entretenida y que logró acercar a un nuevo público al deporte del automovilismo.

Es por eso que, los Oscars nominaron al filme en cuatro categorias los cuales son: Mejor edición, mejores efectos visuales, mejor sonido y para sopresa de muchos a mejor película.

The Oscar Nominations are in... 🥁 F1 The Movie has been nominated in FOUR categories: Best Picture, Visual Effects, Sound, and Film Editing 🏆👏 #F1 #Oscars pic.twitter.com/GxXAknN7e9 — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

Mejor edición



F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos visuales



Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Sonido



Una batalla tras otra

F1

Sinners

Frankenstein

Sirat

Mejor Película



Bugonia

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Sueños de trenes

F1

