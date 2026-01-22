ÚLTIMA HORA: La película en la que sale Checo Pérez fue nominada a 4 premios en los Oscars 2026
Los Oscars dieron a conocer todas las nominaciones para la 98ª edición de los Premios de la Academia y la película en la que sale Checo Pérez fue nominada a 4 premios
Este jueves 22 de enero del 2026, los premios Oscars dieron a conocer todas sus nominaciones en sus diferentes categorias y para sorpresa de vario, la película en la que sale Checo Pérez fue nominada a 4 premios.
La cinta en la que aparece el mexicano Sergio Pérez y que recibió 4 nominación es la de F1, protagonizada por Brad Pitt y en la que en diferentes escenas aparecen pilotos como: Max Verstappen, Checo Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, etc.
Si bien, la participación de los pilotos de la F1 se limita a salir en ciertas tomas o escenas, el aparecer en la película emocionó a todos los aficionados y le dio más realismo a las escenas.
Las nominaciones que tuvo F1 en los Oscars 2026
La película de F1 destacó en 2025 por mostrar una perspectiva nueva y distinta, con tomas destacadas, una historia que para muchos fue entretenida y que logró acercar a un nuevo público al deporte del automovilismo.
Es por eso que, los Oscars nominaron al filme en cuatro categorias los cuales son: Mejor edición, mejores efectos visuales, mejor sonido y para sopresa de muchos a mejor película.
The Oscar Nominations are in... 🥁
F1 The Movie has been nominated in FOUR categories: Best Picture, Visual Effects, Sound, and Film Editing 🏆👏 #F1 #Oscars pic.twitter.com/GxXAknN7e9
— Formula 1 (@F1) January 22, 2026
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Sonido
- Una batalla tras otra
- F1
- Sinners
- Frankenstein
- Sirat
Mejor Película
- Bugonia
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sinners
- Sueños de trenes
- F1
And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ
— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026