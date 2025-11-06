deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Penta confiesa que alguna vez peleó en pasto; ¿por qué el ring nunca llegó?

Hoy es referente de la lucha libre mexicana pero le tocó tragarse tratos denigrantes. Penta confiesa el día que peleó en pasto porque el ring no llegó.

penta-confiesa-que-peleo-pasto-ring-nunca-llego-pb-notas
Crédito: Instagram/@elcapiperez
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

Hoy el peleador mexicano goza de fama mundial al forjarse un legado desde los más bajo. Todo el tiempo habla de cómo el barrio lo formó y le hizo pelear por conseguir lo que ha consumado hasta hoy. Tal es el grado de relevancia, que es una de las figuras más importantes de Latinoamérica en una empresa como WWE. Sin embargo, la fama no llega desde el primer instante, por lo que Penta Zero Miedo contó una anécdota en la que el ring no llegó… pero se vio obligado a luchar. 

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Te puede interesar - ¿Cuál es el salario de Penta en WWE?

Te puede interesar - ¿Cuál fue el primer salario que tuvo Penta en la Central de Abastos?

¿Por qué Penta peleó sin un ring de por medio?

El capítulo más reciente del podcast Qué le Importa, conducido por el Capi Pérez tuvo como invitado al oriundo de Ecatepec. Y en un tono hilarante y característico del talento de TV Azteca, llevó al luchador profesional a través de preguntas y anécdotas. Ante eso, el Zero Miedo contó que en alguna ocasión tuvo que pelear sin ring, porque la situación así lo ameritaba.

Dijo que en esa contratación viajó a Querétaro y tras arribar a dicho estado, subió la sierra para concretar un trayecto de ocho horas. Ante eso, se dio cuenta que estaban en un evento familiar donde la función luchística era el evento estelar. Sin embargo, Penta preguntó dónde estaba el ring, a lo que contestaron que no llegó porque el transporte que lo traía tuvo una ponchadura de llanta.

En esos momentos, quien los había contratado llegó con su equipo de trabajo para decir que el hijo al que festejaban quería ver lucha libre… y que lucha libre iba a ver. Ante eso, la superestrella de la WWE comentó que pelearon sobre pasto y que incluso hicieron acrobacias en una alberca. 

¿Cuál es el presente de Penta Zero Miedo en WWE?

Su primer impacto se sintió muy bien entre la comunidad latina y mexicana, aunque en las últimas semanas se han lanzado quejas por parte de los aficionados. Hay sensaciones de que el boom de su llegada se ha terminado y que las historias que le están dando no están beneficiándole. Tuvo una racha de múltiples derrotas que no agradaron al público, pero recién se incorporó a la empresa y todo indica que la paciencia será clave para el ascenso del peleador de 40 años.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×