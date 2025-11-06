Penta confiesa que alguna vez peleó en pasto; ¿por qué el ring nunca llegó?

Hoy el peleador mexicano goza de fama mundial al forjarse un legado desde los más bajo. Todo el tiempo habla de cómo el barrio lo formó y le hizo pelear por conseguir lo que ha consumado hasta hoy. Tal es el grado de relevancia, que es una de las figuras más importantes de Latinoamérica en una empresa como WWE. Sin embargo, la fama no llega desde el primer instante, por lo que Penta Zero Miedo contó una anécdota en la que el ring no llegó… pero se vio obligado a luchar.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Te puede interesar - ¿Cuál es el salario de Penta en WWE?

Te puede interesar - ¿Cuál fue el primer salario que tuvo Penta en la Central de Abastos?

¿Por qué Penta peleó sin un ring de por medio?

El capítulo más reciente del podcast Qué le Importa, conducido por el Capi Pérez tuvo como invitado al oriundo de Ecatepec. Y en un tono hilarante y característico del talento de TV Azteca, llevó al luchador profesional a través de preguntas y anécdotas. Ante eso, el Zero Miedo contó que en alguna ocasión tuvo que pelear sin ring, porque la situación así lo ameritaba.

Dijo que en esa contratación viajó a Querétaro y tras arribar a dicho estado, subió la sierra para concretar un trayecto de ocho horas. Ante eso, se dio cuenta que estaban en un evento familiar donde la función luchística era el evento estelar. Sin embargo, Penta preguntó dónde estaba el ring, a lo que contestaron que no llegó porque el transporte que lo traía tuvo una ponchadura de llanta.

En esos momentos, quien los había contratado llegó con su equipo de trabajo para decir que el hijo al que festejaban quería ver lucha libre… y que lucha libre iba a ver. Ante eso, la superestrella de la WWE comentó que pelearon sobre pasto y que incluso hicieron acrobacias en una alberca.

¿Cuál es el presente de Penta Zero Miedo en WWE?

Su primer impacto se sintió muy bien entre la comunidad latina y mexicana, aunque en las últimas semanas se han lanzado quejas por parte de los aficionados. Hay sensaciones de que el boom de su llegada se ha terminado y que las historias que le están dando no están beneficiándole. Tuvo una racha de múltiples derrotas que no agradaron al público, pero recién se incorporó a la empresa y todo indica que la paciencia será clave para el ascenso del peleador de 40 años.