¿De dónde viene la seña de Penta, el Zero Miedo? Conoce su emotivo origen

Penta, el Zero Miedo , es un luchador mexicano que llegó a la WWE a inicios del 2025 y que, en estos meses, ha logrado ganarse a la fanaticada norteamericana. Parte de ello guarda estrecha relación con su personaje, mismo en donde su característica seña se ha vuelto viral en redes sociales.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

En cada una de sus presentaciones, Penta hace un círculo con su mano izquierda para, posteriormente, rematar con una especie de “M”, lo cual simula el “Zero Miedo”. En este sentido, vale decir que la seña guarda consigo una connotación por demás emotiva, misma que estás a punto de conocer aquí.

¿Cómo surgió y qué significa la seña de Penta, el Zero Miedo?

Haber nacido en Ecatepec sugiere muchas deficiencias económicas, culturales y sociales al momento del desarrollo como persona y luchador. Ante ello, fue el mismo Penta quien, en una charla con ESPN, aseguró que su seña comenzó en el barrio de donde es junto a su hermano Rey Fénix, quien también está brillando en la WWE.

Con la intención de darle un toque de originalidad a su personaje, Penta buscó una seña que representara su crecimiento en Ecatepec, por lo que después de entrenarla durante mucho tiempo escogió la de “Zero Miedo”, la cual sugiere una connotación no solo física, sino también mental y emocional.

“Tenía que hacer algo que fuera el ‘plakazo’, como le llaman, para decir de qué barrio eres. Mi lema va a ser ‘Zero Miedo’, decía en esa época. Hice mil pruebas hasta que con una sola mano pude hacer las dos cosas, el número 0 y la ‘M’, explicó Penta, cuya seña ha alcanzado niveles de popularidad a nivel mundial.

¿Penta terminará el 2025 como campeón de la WWE?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que Penta nuevamente buscará el Campeonato Intercontinental de la WWE , mismo que ostenta Dominik Mysterio, en una triple amenaza que involucraría a Rusev. Para ello, vale la pena estar atentos a las nuevas actualizaciones que la empresa tenga con el nacido en Ecatepec.