Penta Zero Miedo y su lado más humano fuera del deporte: ¿quién es su esposa?

La historia de Penta Zero Miedo es una que debe ser contada, ya que está llena de resiliencia y superación, pues de crecer en Ecatepec, Estado de México, hoy se encuentra llenando recintos en Estados Unidos y diferentes partes del mundo con la empresa WWE, a la cual llegó a principios de este 2025 , luego de picar piedra durante varios años en el llamado “deporte espectáculo”. Aunque hubo ocasiones en las que pensó tirar la toalla al no ver resultados, su esposa y familia fueron parte importante para que el mexicano no se rindiera y hoy triunfe fuera del país, como lo hace Rey Misterio y en su momento Alberto del Río, “El Patrón”. ¿Quién es su pareja?

En su debut con la empresa estadounidense , se hizo viral una fotografía en la que aparece la familia del gladiador mexicano en primera fila. En ésta se aprecia a su esposa, que muy poco se sabe de ella, ya que Penta ha preferido mantener su vida personal privada. Su nombre es un misterio y solo se le ha visto públicamente en este evento, uno de los momentos más importantes en la carrera de su esposo. Lo poco que se sabe es que tienen dos hijos y una de ellas comparte la misma pasión que su padre: la lucha libre. Cabe mencionar que en la cultura mexicana los luchadores enmascarados mantienen un sigilo profesional importante, pues varios de ellos se llevan su incógnita a la tumba sin que se sepa su nombre real.

Penta Zero Miedo y su lado humano fuera de los cuadriláteros

A pesar de la fama que ha llegado a alcanzar, Penta Zero Miedo conserva sus raíces y sus amistades. Ejemplo de ello, es su mascarero, a quien conoció recién tomó el personaje de Pentagón Jr, cuando formaba parte de las filas de la Triple A y quien todavía le confecciona sus trajes, como los que utilizó en su debut en a WWE y en el Royal Rumble de febrero de este año. En recientes días se hizo viral en redes sociales un video en el que el luchador mexicano visitó la primaria donde estudió en Ecatepec para sorprender a todos los niños de la escuela y compartir momentos junto a ellos. En el plante realizó una firma de autógrafos y se tomó fotografías con todos los alumnos.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en que Penta vuelve a sus raíces al barrio que lo vio nacer y crecer, ya que hace varias semanas visitó el municipio mexiquense para convivir con amigos y aficionados, antes de disputar su primera lucha de escaleras en el evento Money in the Bank, que se realizará el 7 de junio en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde se enfrentará a LA Knight, Andrade, Solo Sikoa, Seth Rollins y El Grande Americano.