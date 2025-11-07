deportes
Nota

Penta revela que vivió un mal momento con Octagón; ¿cómo tomó venganza?

Penta, el Zero Miedo, aseguró que hace muchos años tuvo algunos roces con Octagón, por lo que tiempo después tomó la decisión de vengarse de él. ¿Qué hizo?

penta-mala-relacion-octagon-venganza.png
Instagram: Penta / Octagón
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Penta es, probablemente, uno de los luchadores mexicanos más populares y carismáticos que existen en la actualidad, por lo que gracias a su etapa en WWE ha sido invitado a realizar muchas entrevistas. En la última de estas reveló que vivió un mal momento con Octagón, aunque tiempo después tomó venganza.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue hace unos días cuando nuestro querido Capi Pérez compartió una charla que tuvo con Penta, el Zero Miedo, en donde hablaron de varios temas relacionados -y no- con la lucha libre. Fue aquí en donde, en un momento de la conversación, surgió el nombre de Octagón, otrora figura de la AAA.

¿Por qué Penta tiene un mal recuerdo de Octagón?

Durante un momento de la charla, el Capi Pérez reveló que vivió una mala experiencia con Octagón hace mucho tiempo, pues el luchador se negó a concederle una foto después de una lucha que había tenido. Esta situación, sin duda, marcó al comunicador dentro de la lucha libre.

Curiosamente, un hecho similar ocurrió con Penta cuando este aún no era luchador profesional. De acuerdo con sus palabras, El Zero Miedo también le pidió una foto a Octagón cuando lo fue a ver luchar, misma que el “Amo de los 8 Ángulos” le negó argumentando que estaba cansado.

¿Cómo se vengó Penta de Octagón?

En la misma charla, Penta aseguró que pudo vengarse de Octagón años después cuando le tocó enfrentarlo en el cuadrilátero. Según sus palabras, “no tuvo piedad” al momento de enfrentarlo, pues aún existía cierta molestia por la forma en cómo le negó la foto hace muchos años.

¿Quién es el mejor luchador para Penta, el Zero Miedo?

En el mismo podcast El Zero Miedo evidenció que, a su consideración, no hay un mejor luchador en el mundo que su hermano Rey Fénix. De hecho, relató la experiencia que vivió cuando le tocó verlo luchar en Wrestlemania , hecho que causó las lágrimas del nacido en Ecatepec, Estado de México.

