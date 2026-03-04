Penta “confirma” su participación en WWE Wrestlemania 42; ¿a quién enfrentará?

¡Finalmente lo logró! Después de más de un año en la empresa, y de constantes intentos por obtenerlo en el pasado reciente, Penta, el Zero Miedo, se convirtió en el Campeón Intercontinental Masculino de la WWE luego de vencer a Dominik Mysterio, quien tenía más de 100 días con el título en su cintura.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Penta logró su cometido en la última edición del Monday Night RAW y en medio de mucha expectativa luego de haber caído frente a Mysterio en las últimas seis ocasiones. Ahora, con el Campeonato Intercontinental en sus manos, prácticamente ha sellado su participación en WWE Wrestlemania 42.

¿Contra quién luchará Penta en Wrestlemania 42?

Wrestlemania 42 será el evento más grande que la WWE tendrá en el año, por lo que es prácticamente un hecho que Penta defienda su Campeonato Intercontinental en esta edición. Sin embargo, vale decir que hasta el momento no se vislumbra un rival concreto para él en esta edición.

Si nos basamos en las rivalidades que ha tenido, así como en las promos de otros luchadores, la situación podría encaminar a Penta, el Zero Miedo, a tener un combate contra los dos Grandes Americanos (Chad Gable y Ludwig Kaiser), aunque tampoco se descarta un mano a mano frente a Je’Von Evans.

Otra idea que la WWE podría tener en mente es realizar un fatal de cuatro esquinas como lo hizo el año pasado en donde Penta defienda el Campeonato frente a varios luchadores. Finalmente, tampoco se descarta un duelo de sillas y escaleras, mismo que haría de esta lucha una de las mejores de Wrestlemania 42.

¿Penta irá por el Megacampeonato de la AAA?

A finales del año pasado Penta, el Zero Miedo, aseguró que buscaría ganar el Megacampeonato de la AAA, título que nunca pudo conquistar en su etapa en México y que hoy en día le pertenece a Dominik, por lo que no se descarta una nueva rivalidad entre ambos a fin de obtener este campeonato.