Penta Zero Miedo sigue brillando, ahora lo hizo en WrestleMania 42

El fin de semana más importante de la WWE cerró con una noche llena de adrenalina, espectáculo y momentos inolvidables. En WrestleMania 42, el gran protagonista fue el mexicano Penta Zero Miedo, quien defendió con éxito el Campeonato Intercontinental en una lucha de alto impacto que dejó al público al filo de la butaca.

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En un combate cargado de intensidad, Penta puso en juego su cinturón ante seis rivales: Jevon Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio. La batalla, celebrada en el Allegiant Stadium, tuvo todos los ingredientes de un clásico: dramatismo, acrobacias y una definición electrizante que terminó con el mexicano en lo más alto.

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Una lucha de locura que robó el show

Desde los primeros minutos, el combate fue subiendo de nivel. Cada luchador tuvo su momento para brillar, pero fue Jevon Evans quien encendió a los aficionados con maniobras aéreas espectaculares que lo colocaron como uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

El ritmo no bajó en ningún momento. Golpes, vuelos y caídas espectaculares marcaron una lucha donde cualquiera podía salir con la victoria. Evans parecía tener todo a su favor en el momento decisivo, con el camino prácticamente despejado para conquistar el título en lo alto de la escalera. Sin embargo, la historia aún tenía un giro reservado.

El momento de Penta: cero miedo, máxima gloria

Cuando parecía que el cinturón cambiaría de manos, apareció la figura de Penta Zero Miedo. Desde fuera del cuadrilátero, el mexicano irrumpió con fuerza, neutralizó a Evans y tomó el control del combate en el instante clave.

Sin oposición en su camino, subió la escalera y recuperó su campeonato, desatando una ovación monumental en el Allegiant Stadium. La imagen del mexicano levantando el cinturón se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la noche.

Con esta victoria, Penta no solo retiene su título, sino que consolida su lugar como una de las grandes figuras actuales de la WWE. Su carisma, estilo y conexión con el público lo respaldan como un campeón sólido y con proyección. Además, sus ambiciones van más allá. El propio luchador ha dejado claro que quiere conquistar más campeonatos, incluso en pareja junto a su hermano, y aspirar a los títulos más importantes de la empresa.

Penta Zero Miedo sigue escribiendo su historia… y en WrestleMania 42, dejó claro que su legado apenas comienza.

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