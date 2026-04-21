Noche de los Grandes: Revelan el precio de los boletos para el duelo entre El Grande Ameriano y el Original

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más esperados que hay dentro de la lucha libre mexicana en los últimos años. Y es que, después de varios meses de rivalidad, finalmente se confirmó el tan ansiado máscara contra máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Ambos atletas se han visto las caras en más de una ocasión tanto en los eventos de la AAA como en RAW de la WWE, por lo que era de esperarse que el duelo de máscara vs máscara se diera más pronto que tarde. Ahora bien, ¿cuánto cuesta ver el mano a mano entre El Grande Americano y el Original Grande Americano?

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el duelo entre El Grande Americano y el Original?

Lo primero que tienes que saber es que este mano a mano de alarido se llevará a cabo en Noche de los Grandes, un evento producido por la AAA a través de la WWE que promete ser uno de los más importantes del año y que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo del 2026.

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🚨 Undertaker anuncia oficialmente que El Grande Americano vs. El Original Grande Americano, Máscara vs. Máscara, ocurrirá en La Noche de los Grandes, el 30 de mayo en la Arena Monterrey.



Uno de los combates del año. Sin ninguna duda.



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La sede será la Arena Monterrey, un recinto que se ha convertido en trascendental en la historia de la AAA en los últimos meses. Además, se sabe que el evento comenzará en punto de las 19:00 horas y tendrá como combate principal el máscara contra máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.

Dicho lo anterior, debes saber que puedes adquirir tus entradas a través del portal Súper Boletos, mismos que comenzaron a adquirirse desde el pasado 20 de marzo. Los tickets más económicos tienen un costo de 565 pesos, mientras que los más elevados ascienden a más de 12,300 pesos.

¿Cuál es la cartelera completa para Noche de los Grandes?

Hasta el momento la AAA no ha confirmado la cartelera completa para Noche de los Grandes, por lo que se espera que lo hagan con el pasar de los días. Lo que es un hecho es que aquí se disputará el máscara vs máscara entre El Grande Americano y su rival, así como el posible mano a mano entre Flammer y La Catalina por el Reina de Reinas.