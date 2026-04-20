Esto es lo que ocurrirá con la WWE después de Wrestlemania 42 y las críticas hacia TKO

Wrestlemania 42, el evento más importante de la WWE, finalmente ha terminado. La situación no es la mejor en la empresa, motivo por el cual muchos fanáticos se preguntan qué ocurrirá con ella y con TKO luego de las críticas que han recibido desde hace algunos meses.

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Como sabes, es TKO quien toma las decisiones finales de la WWE desde hace algunos años, por lo que, desde su intervención, la empresa ha sido criticada por las decisiones creativas que ha tomado y que, de cierta forma, no han sido bien recibidas por los aficionados al wrestling.

¿Qué ocurrirá con WWE luego de Wrestlemania 42?

Lo primero a tener en cuenta es que, tras Wrestlemania 42, la WWE ha comenzado a planear lo que será la siguiente edición del 2027, misma que será la primera en llevarse a cabo en Arabia Saudita. Ante ello, la empresa desea sacar la casa por la ventana con rivalidades e historias que podrían comenzar desde ahora.

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Eso sí, es preciso mencionar que el nivel creativo de los expertos en la materia ha distado mucho durante estos últimos seis meses. Para prueba de ello está la cartelera de Wrestlemania 42, la cual si bien fue atractiva, dejó huecos argumentales y de historia que no fueron perdonados por los amantes más clásicos de este deporte.

Por lo pronto, se espera que la WWE le siga dando mucha entrada a Penta como Campeón Intercontinental, así como a elementos como Oba Femi y Je’Von Evans que se perfilan para ser el rostro de la empresa en un futuro. Además, también se espera el posible retiro de Brock Lesnar, uno de los activos más valiosos que existen en la actualidad.

¿Cuáles son los eventos más importantes de WWE tras Wrestlemania 42?

Después de lo ocurrido en Wrestlemania 42, la WWE ya se prepara para Backlash, mismo que se llevará a cabo en Puerto Rico a inicios de año. Del mismo modo, las expectativas son altas para SummerSlam, el cual se realizará el 1 y 2 de agosto en Minnesota y que podría ser la consagración de las nuevas estrellas de la empresa.