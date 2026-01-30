La peor ofensiva del año; estos son los lamentables números de los delanteros del América

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , misma en la que América volverá a la cancha del Ciudad de los Deportes para medirse al Necaxa con el objetivo claro de anotar su primer gol después de un inicio por demás complicado.

En estos momentos, el Club América es la peor ofensiva de la temporada pues, en más de 270 minutos, no se ha hecho presente en el marcador. Ante este hecho, vale conocer los tristes números que sus centros delanteros han sumado a lo largo de estas últimas semanas. ¿Ninguno se salva?

¿Cuáles son los tristes números de los delanteros del América?

Desde el 2025 a la fecha, América se ha caracterizado por tener cinco delanteros fijos en su eje de ataque, siendo estos Rodrigo Aguirre, Raúl Zúñiga, Víctor Dávila, Henry Martín y Allan-Saint Maximin, quien si bien no es centro delantero se maneja bajo la misma lupa debido a la cantidad de dinero que costó.

Si se suman la actuaciones de estos cinco elementos, el América solamente ha registrado 24 anotaciones en seis mil 790 minutos distribuidos desde el 2025 hasta la fecha mediante competencias como la Liga BBVA MX, la Copa de Campeones, el Campeón de Campeones, la Leagues Cup y el juego por el Mundial de Clubes.

Otro punto a detallar es la cantidad de goles totales que Dávila, Zúñiga y Saint Maximin, sus últimas contrataciones, han sumado hasta ahora. El chileno registra 10 dianas en 51 partidos, mientras que el colombiano acumula cuatro tantos en 16 juegos; finalmente, el francés suma tres dianas en 15 compromisos.

¿Alejandro Zendejas y Henry Martín reaparecerán en la Jornada 4?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que André Jardine recuperará a Alejandro Zendejas, Henry Martín y el Chiquito Sánchez para el duelo de la Jornada 4 ante los Rayos del Necaxa, mismo que se llevará a cabo el sábado 31 de enero en punto de las 16:00 horas en el CD de los Deportes.