WWE: El día que Vince McMahon se rompió las dos piernas en un programa

Estamos a unos días para que se lleve a cabo el Royal Rumble 2026 , uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá en el año y que históricamente se ha vuelto uno de los favoritos por los fanáticos gracias a las curiosidades que hay detrás de él, siendo la lesión de Vince McMahon una de las más llamativas.

El Royal Rumble no es más que una batalla de todos contra todos en el que, al final, el ganador tiene una oportunidad para disputar un cinturón en Wrestlemania. Sin embargo, hace más de 20 años la WWE tuvo que lidiar con una situación que se le salió de las manos y que causó la lesión de quien, en ese momento, era el líder de la compañía.

El día que Vince McMahon se rompió las dos piernas en el WWE Royal Rumble

Todo ocurrió hace más de dos décadas en el WWE Royal Rumble 2005. Aquel evento trajo consigo la victoria de Batista, misma que, sin embargo, se dio varios minutos después de lo previsto luego de un fallo entre él y John Cena, los cuales cayeron de la tercera cuerda prácticamente al mismo tiempo.

Esta situación hizo enfurecer a Vince McMahon, quien en su papel de líder de la empresa ingresó al cuadrilátero para poner las cosas en orden. No obstante, al momento de deslizarse hacia el ring sus piernas se estrellaron contra el borde, lo cual significó el desgarre de sus dos cuadríceps al mismo tiempo.

Esta hazaña es tan espectacular como poco común, por lo que, cuando McMahon intentó ponerse de pie, cayó de golpe y sentado en la lona, lo cual sugiere uno de los momentos más inesperados en la historia de la WWE. Esta es, quizá, la lesión más grande que Vince tuvo en su etapa en la empresa.

¿Por qué Vince McMahon ya no está en la WWE?

Cabe mencionar que Vince McMahon dejó de formar parte activa de la WWE luego de los constantes problemas que tuvo con la justicia debido a las acusaciones por abuso y acoso sexual de parte de algunas de sus trabajadoras. Por tal motivo, el líder del apartado creativo en la empresa actualmente es Triple H.