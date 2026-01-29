Los mejores momentos que forjaron el LEGADO de Checo Pérez en la F1

Estamos a menos de dos meses para que dé inicio la temporada 2026 de la Fórmula 1 , misma que se espera sea una de las más reñidas de los últimos años gracias a las modificaciones implementadas en cuanto al funcionamiento de los monoplazas, destacando lo que ocurre con el Cadillac de Sergio, Checo Pérez.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de un año sabático y con la intención no solo de evitar que Cadillac quede en el último lugar de la clasificación, sino también con el objetivo de hacer de esta escudería una de las más poderosas del automovilismo profesional en compañía de su compañero, Valtteri Bottas.

¿Cuáles son los mejores momentos de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Posiblemente, el recuerdo más emotivo de Checo Pérez en la F1 fue cuando lo apodaron “El Ministro de Defensa” luego del mano a mano que tuvo con Lewis Hamilton en el GP de Abu Dhabi 2022, mismo que sirvió para que su compañero de equipo en ese entonces, Max Verstappen, se quedara con el campeonato de pilotos.

También resulta imposible olvidar la victoria que tuvo en la Fórmula 1 con Racing Point, más precisamente en el GP de Sakhir 2020 luego de ganar la carrera tras un incidente que lo hizo quedar en último lugar al inicio de la carrera, un triunfo que lo catapultó entre los mejores de la máxima categoría del automovilismo profesional.

El dominio que Checo Pérez tuvo en Bakú en los años 2021 y 2023 con Red Bull también es algo que se destaca a lo largo de su carrera. Finalmente, es preciso hablar del primer podio que tuvo en el GP de México 2021, mismo en donde hizo historia al convertirse en el primer mexicano en lograr un Top3 en su casa.

¿Cuándo hará su debut Checo Pérez con Cadillac?

Si las cosas no cambian de último minuto, la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Aquí, Checo Pérez se subirá por primera vez al monoplaza de Cadillac en la búsqueda de sumar puntos para su nueva escudería.