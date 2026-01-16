¿Cristiano Ronaldo campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026? La predicción que hace una leyenda del Real Madrid

México, en su calidad de anfitrión de Copa Mundial de la FIFA, ha visto coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona, los dos mejores jugadores de todos los tiempos, y ahora también podría ocurrir con Cristiano Ronaldo en el la justa mundialista que comenzará el próximo 11 de junio y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Pepe espera que Cristiano Ronaldo gane el Mundial 2026

Así lo adelantó Pepe, excompañero de Cristiano Ronaldo tanto en el Real Madrid como en la Selección de Portugal, quien anticipó que espera que el Comandante pueda emular a los dos mejores futbolistas de la historia y coronarse en México, incluso a sabiendas de que la Final del Mundial no se disputará en nuestro país.

El exdefensa se encuentra en México para disputar un partido entre leyendas internacionales y nacionales organizado por la FIFA que se disputará en Monterrey, una de las sedes del próximo Mundial, y también aprovechó para destacar la trayectoria de Andrés Guardado a quien enfrentó durante su etapa como jugador de LaLiga, pero que recuerda especialmente por su paso por el Betis.

“Me acuerdo más de él en el Betis. Era un pesado en el centro del campo. Corría mucho, seguro que hemos tenido nuestros cruces. Pero lo bueno del fútbol es eso, que se queda dentro del campo”, dijo Pepe.

“Tengo una gran admiración, ha sido un jugador que ha marcado en su selección como jugador con más partidos. Demuestra lo que es como persona y profesional”, agregó.

La Selección de Portugal visitará México el próximo 28 de marzo con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca y durante el Mundial disputará sus compromisos en Houston y Miami, y aunque no visitará nuestro país para la justa mundialista se espera que pueda hacer un papel histórico en el que será el sexta Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.

