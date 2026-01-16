¿OTRO? Real Madrid podría desprenderse de una figura del equipo

El Real Madrid vive una de sus peores crisis en los últimos años tras la derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona y el despido de Xabi Alonso, el cuadro merengue pasa por un mal momento tanto fuera como dentro del terreno de juego. Es por eso que el mercado invernal sigue en movimiento y el Aston Villa parece que toca la puerta en busca de negociar. Luego de ver frustrado su intento por fichar a Conor Gallagher, el conjunto inglés ha puesto sus ojos en el mediocampista español Dani Ceballos, en una operación que cuenta con el respaldo de su técnico, Unai Emery.

El estratega español, quien ya dirigió al futbolista durante su préstamo en el Arsenal en 2019, confía en la gran relación que tuvieron para convencerlo de regresar a la Premier League. Emery valora la calidad técnica de Ceballos y la visión de juego que lo diferencia, características que considera vitales para dar mayor control a su equipo en los partidos más complicados.

Para Ceballos, de 29 años, se presenta la oportunidad de recuperar un protagonismo que en el Real Madrid se ha disminuido. Aunque Xabi Alonso lo valoraba como una alternativa constante, con 11 apariciones en LaLiga española esta temporada, su rol es principalmente de rotación. Su contrato con el club blanco se extiende hasta 2027, lo que le da al Real Madrid una posición negociación fuerte, ya que lo no lo dejarán ir tan fácil.

Se estima que el precio de salida podría rondar entre los 10 y 20 millones de euros, una cifra que refleja su experiencia, pero también su momento actual. La decisión final dependerá de si el equipo madridista considera viable prescindir de un jugador de su perfil en mitad de la campaña y si el propio Ceballos prefiere la comodidad en la capital española o el desafío de ser pieza clave en el proyecto de Emery.

