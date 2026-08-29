Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco: Ver EN VIVO y GRATIS el JUEGO 1 de la Serie de Campeonato; online y por internet

Los Pericos de Puebla se enfrentan a Olmecas de Tabasco, en el juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, encuentro que está programado a las 7:00 PM tiempo del centro de México, encuentro que ve iniciar las hostilidades para tener a un contendiente a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tras una temporada regular larga, dos series de playoffs muy emocionantes y cerradas, los Olmecas y los Pericos se encuentran en esta Final de Zona Sur en la que el pronóstico está muy parejo, con unos cabezones que jugaron mejor en el rol regular y que tuvieron grandes encontronazos especialmente ante Guerreros que ahora los tiene en esta etapa.

Pero enfrente tiene a Pericos que saben jugar estas instancias, que fueron regulares en el año y que vienen muy sólidos, compactor y preparados para medirse ante Olmecas tras una Serie de Zona intensa ante Diablos Rojos del México. Los emplumados tienen ese factor a su favor, haber sido los verdugos de los pingos.

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La Serie de Campeonato en el Sur arranca este 29 de agosto, con el juego entre Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco, que se enfrentarán a ganar cuatro de siete partidos.

El Juego 1 Pericos vs Olmecas:

Hora: 7:00 PM

Transmisión sitio web: aztecadeportes.com

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Datos Pericos vs Olmecas LMB Zona Sur



En los playoffs 2026, la ofensiva de Pericos de Puebla tiene a Herlis Rodríguez (.367, 2 HR, 10 CP), Henry Ramos (.262, 3 HR, 14 CP), José Rondón (.359, 3 HR, 7 CP), Cristhian Adames (.275, 1 HR, 8 CP) y Michael De la Cruz (.385), comandando los ataques verdes. Ante Campeche y Diablos Rojos, han sido determinantes.

Los maderos encendidos de Olmecas en postemporada son Seth Beer (.409, 2 HR, 16 CP, 11 BB) Óscar González (.421, 3 HR, 12 CP) y Agustín Ruíz (.271, 3 HR, 7 CP).

Los peloteros que más carrera empujan al plato en la postemporada 2026 se verán cara a cara, Seth Beer (16) y Henry Ramos (14).