La pesadilla mexicana de Harry Kane: el día que perdió una semifinal contra Atlas

Harry Kane volverá a México para disputar el duelo de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante la Selección Mexicana; sin embargo, no es la única vez que el capitán de Inglaterra está en nuestro país ya que anteriormente jugó la Copa Internacional Chivas cuando era jugador Sub 18 del Tottenham.

Te puede interesar: Quién es realmente el jugador más barato de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¡España arrolla a Austria! Oyarzabal firma un hat-trick y La Roja avanza con autoridad

El recuerdo de Harry Kane de México

El delantero inglés estuvo en México en 2009 para disputar la Copa Internacional Chivas cuando tenía 15 años con el Tottenham, siendo uno de los elementos más jóvenes de la plantilla.

Aquel certamen se disputó en varias sedes de la capital tapatía, incluyendo Verde Valle, el Estadio Jalisco, entre otras, y participaron equipos como River Plate, Coritiba, Saprisa, Universidad Catolica de Chile, Caracas, el Tottenham, además de las selecciones de México, Japón y Brasil y varios clubes de la Liga BBVA MX.

Harry Kane y los Spurs vencieron a Chivas, U de Chile y Stabaek de Noruega en la Fase de Grupos, mientras que en las Semifinales del evento cayeron ante el Atlas por la mínima diferencia.

El Tottenham se enfrentó a las Chivas en el partido por el tercer lugar en donde se impusieron a través de la tanda de penales 4-2, luego de un empate en tiempo regular en donde Kane convirtió un gol ante Miguel 'Wacho' Jiménez, aunque no pudo aparecer en la serie decisiva.

Harry Kane volverá a México, pero esta vez como capitán de la Selección de Inglaterra para disputar los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la Selección Mexicana.

Te puede interesar: Así son los entrenamientos de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los Octavos de Final del Mundial 2026