Pese a la racha positiva de victorias; Chivas recibe la peor noticia sobre una de sus máximas estrellas

En Chivas de Guadalajara las victorias comenzaron a llegar. El fin de semana derrotaron al Puebla y se vieron contundentes en todas las áreas. Lo malo es que no todo es miel sobre hojuelas para el Rebaño. Se dio a conocer que Roberto Alvarado no verá actividad este fin de semana contra los Pumas. Podría regresar hasta el término de la Fecha FIFA de octubre.

Después del triunfo de Chivas sobre el América, Roberto Alvarado se lesionó y no pudo ver actividad en la Liga BBVA MX. En dicho partido se vistió de héroe, pues se hizo presente en el marcador. Para Gabriel Milito, la baja de Alvarado es muy dolorosa, pero también podría ser la de Bryan González, quien abandonó el duelo ante La Franja, y un video en redes demuestra el dolor que sufrió.

Aún no es de manera oficial los partidos que se perderá Roberto Alvarado. Diversos rumores apuntan a que regresará para el duelo ante el Mazatlán hasta el 18 de octubre. El fin de semana chocan ante los Pumas de la UNAM. Posteriormente, se llevará a cabo la Fecha FIFA en la que México enfrentará a Colombia y Ecuador.

En la Jornada Doble de la Liga BBVA MX, Chivas recuperó varios jugadores y descubrió otros talentos que no habían figurado mucho en el Apertura 2025. Bryan González y Omar Govea se estrenaron como goleadores del Rebaño en el duelo ante La Franja. Richard Ledezma y Armando González son los jugadores que más destacaron, con goles y asistencias.

Gabriel Milito puede estar tranquilo, pues sus fuerzas básicas están dando la cara por el equipo.Samir Inda no sólo firmó su debut en la Liga MX, sino que también marcó su primer gol con el equipo de sus amores.