Sale a la luz un video de Bryan González que le preocupa a todos en Chivas

Chivas, poco a poco, comienza a encontrar el camino del triunfo. El fin de semana pasado vencieron al Puebla por pizarra de 2-0 con dos golazos. Bryan González “El Cotorro” se lució con un disparo de tijera tras un pase de Richard Ledezma. Lamentablemente, tuvo que abandonar el partido por una lesión, y un video que salió a la luz mostraba el intenso dolor del defensor.

González salió de cambio y, en un video, se puede observar cómo los médicos de Chivas están atendiendo su tobillo derecho, pero el jugador no soportaba el dolor y hasta se agarró la cabeza. Dos de los refuerzos de Chivas comienzan a dejar buenas sensaciones. Richard Ledezma se ha convertido en un jugador diferente que ayuda al Rebaño a soñar con la Liguilla.

Jafet Moz/Jafet Moz Bryan Gonzalez scores his goal 0-1 of Guadalajara during the 11th round match between Puebla and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Cuauhtemoc Stadium, on September 27, 2025 in Puebla, Mexico.

“El Cotorro” llegó este semestre al Guadalajara y, de los 11 partidos en los que ha sido necesitado, todos los ha jugado de titular; suma un gol y 912 minutos. Hay que recordar que “El Cotorro” todavía estuvo con el Pachuca en el Mundial de Clubes 2025, y fue hasta que regresó de dicho compromiso cuando se empezó a poner a las órdenes de Gabriel Milito. A sus 22 años de edad, el defensor ya tiene cinco años desde que debutó en primera división.

Al término del partido contra el Puebla, Gabriel Milito, entrenador de Chivas, aseguró que el grupo sabe que le quedan seis finales por jugar y que no es momento de relajarse si quieren conseguir el primer objetivo. También resaltó que habían tenido una seguidilla de juegos muy complicados.

“Fuimos contundentes, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo, sostuvimos muy bien el resultado, pero estuvimos fuertes, sólidos, con carácter en el campo. Era un partido donde teníamos que ser muy pragmáticos y ganar. Necesitamos recuperar posiciones, necesitamos de los puntos ahora en esta recta final. El grupo lo tiene muy claro: todos los partidos que quedan son finales”, comentó el argentino.