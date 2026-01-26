Qué tiene que ver Peso Pluma con el Cruz Azul: se volvió tendencia y esta es la verdadera razón
El reconocido artista mexicano se convirtió en tendencia durante el fin de semana y tiene una vinculación indirecta a Cruz Azul
Peso Pluma es tendencia en redes sociales y tiene un vínculo indirecto hacia Cruz Azul. Mientras la Liga BBVA MX descansa por el parón debido a los amistosos de la Selección Mexicana , distintos clubes aprovecharon el fin de semana para no perder ritmo y jugar una serie de amistosos. Ese fue el caso de La Máquina, equipo que enfrentó a Atlas en el Dignity Health Sports Park de Estados Unidos y que tuvo la presencia del artista mexicano.
Peso Pluma fue la estrella de la noche en Estados Unidos
El encuentro finalizó en un olvidable empate 1-1 con goles de Adrián Mora (Atlas) y José Paradela (Cruz Azul). Sin embargo, todos los reflectores apuntaron hacia Peso Pluma, quien arribó al estadio en una camioneta lujosa y se detuvo entre la multitud rojinegra para mostrar su lado de aficionado, uniéndose a los demás fanáticos con cánticos, gritos y demostraciones de aliento al equipo .
En primer lugar, Hassan Emilio Kabande Laija lideró la famosa porra que grita "Arriba el Atlas, cabrones", y después comenzó el "vamos, vamos, vamos la Acadé", ya con una bandera gigante en su mano. El cantante lució una camiseta blanca con el escudo de Atlas en el pecho y, tras llegar al estadio, se tomó el tiempo de saludar a niños y aficionados de todas las edades que se acercaron a él para inmortalizar el momento.
¡Así llego Peso Pluma al Dignity Health Sports Park para apoyar a los Rojinegros! ❤️🖤 pic.twitter.com/V7HAnFIOZP— Atlas FC (@AtlasFC) January 25, 2026
Aprovechando la presencia de Peso Pluma, Atlas presumió el momento en redes sociales, lo que incrementó las interacciones. "Un rojinegro muy especial nos acompaña esta tarde en el Dignity Health Sports Parks. ¡LA DOBLE P ESTÁ EN LA CASA!", fue lo que escribió la cuenta oficial de los Zorros en la red social de X.
Un Rojinegro muy especial nos acompaña esta tarde en el Dignity Health Sports Park ❤️🖤— Atlas FC (@AtlasFC) January 25, 2026
¡LA DOBLE P ESTÁ EN LA CASA! 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/xrJpK75SyB
¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por Liga BBVA MX?
Con los amistosos de México ya finalizados, la Liga BBVA MX regresará a su programación habitual este próximo viernes 30 de enero. En dicha fecha, Cruz Azul deberá enfrentarse a los Bravos de Juárez en La Frontera, encuentro que está programado para jugarse a las 21:06 horas (tiempo Centro de México). Los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán seguir el camino del triunfo tras sumar dos victorias consecutivas (Atlas y Puebla).