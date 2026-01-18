De ser el mejor del mundo a desaparecer del mapa; ¿qué pasó con este tenista?

La grandeza de un deportista que es considerado leyenda le permite vivir de dicha fama el resto de su vida. Por el bienestar de su familia o por el simple ego de ser reconocidos, es común verles dedicarse a cosas relacionadas con la farándula. Sin embargo el número uno del ranking ATP durante 286 semanas dijo que él era un tenista… no una celebridad. Hoy nadie sabe de su vida, pero todos recuerdan al gran Pete Sampras.

¿Quién es el tenista Pete Sampras, desaparecido en la actualidad?

Los que no conocen del todo la historia de ATP en los años 90 no saben quién es el estadounidense de 54 años, quien dominó la escena de una manera casi total. A lo largo de su carrera consiguió 14 Grand Slams, los cuales se dividen en 7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open. Ganó 64 títulos individuales y acumuló más de 43 millones de dólares en premios.

Sin embargo, al momento de retirarse indicó que no se convertiría en una celebridad. A él lo criaron como un deportista y manifestó que no quería los reflectores encima. Se considera un hombre introvertido y aprovechó su fama cuando era el mejor del mundo, pero después no le interesó ser el centro de atención.

“Dejemos que hable mi raqueta. De eso es de lo que se trata. Simplemente, salgo y gano partidos de tenis. La gente me conoce. No voy a dar vueltas. No voy a formar parte de Comedy Central. Siempre seré un jugador de tenis, no una celebridad”.

¿Cuándo fue la última vez que se vio al tenista Pete Sampras?

Retirado en el 2003, él y su esposa decidieron alejarse del ojo público. Sin embargo en el 2023 tuvo una pequeña aparición donde compartió con el mundo que su esposa (Bridgette Wilson) fue diagnosticada con cáncer de ovario. Parece que el tratamiento fue exitoso y siguen cuidando cualquier complicación, sin embargo no hay ninguna actualización.

De manera extraoficial se le vio a mitades de 2025 gracias a las fotos de un paparazzi, esto en California, que es donde reside con su familia. Está casado con Bridgette y tiene dos hijos, Christian de 23 años y Ryan de 20, quienes también tienen sus redes sociales en modo privado.