Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz | Final de Tenis París 2024

Por la medalla de oro. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras en la Gran Final de París 2024, donde ambos tenistas buscarán su primera presea en la historia de los Juegos del Verano. Este era el duelo que los amantes del deporte blanco esperaban en la capital de Francia.

Esta será la tercera ocasión en que estos dos deportistas se vean las caras en un partido por el primer lugar. La primera ocasión fue en Wimbledon en 2023, con triunfo para el Español; luego en el Masters 1000 de Cincinnati, el serbio tuvo revancha. Y la última vez que se vieron las caras fue también en Londres, Alcaraz se llevó la victoria en apenas tres sets.

¿A qué hora es la Final de Djokovic vs Alcaraz en París 2024?

El encuentro estaría programado a no antes de las 5:00 AM (tiempo del centro de México), esto debido a que previo al duelo entre Alcaraz y Djokovic se realizará el duelo por la medalla de bronce en el dobles femenil entre República Checa (Karolina Muchova y Linda Noskova) y España (Cristina Busca y Sara Sorribes Tormo), que arranca a las 4:00 AM.

El historial entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el tenis

Este encuentro entre Alcaraz y Djokovic solo se ha repetido en seis ocasiones en la historia, con marca igualada de 3-3, entre las que encuentran las tres finales antes mencionadas.

Madrid 2022 | Semifinales | Alcaraz

Roland Garros 2022 | Semifinales | Djokovic

Wimbledon 2023 | Final | Alcaraz

Cincinnati 2023 | Final | Djokovic

ATP Finals Turín | Semifinales | Djokovic

Wimbledon | Final | Alcaraz